Cus Genova, le squadre di rugby e volley a caccia di punti salvezza

Impegno in trasferta per il Cus Rugby in Serie A contro i Centurioni Rugby. Impegno casalingo in Serie B per i ragazzi del Cus Volley contro il Chieri ’76, trasferta contro il Cogovalle nel Girone Classificazione di Serie D per le ragazze. Triplo impegno nel weekend per le tre prime squadra del Cus Tennis in Serie C. Al via ufficiale la stagione di atletica all’aperto sabato con Boissano Spring, con una delegazione biancorossa impegnata.

Rugby

Sfida esterna per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Uomini di Snook e Bernardini avversari dei Centurioni Rugby al Campo dei Pini domenica alle 15:30, alla ricerca di importanti punti salvezza contro una compagine che attualmente ricopre la quinta posizione in classifica nel Girone 1. Biancorossi attualmente decimi, seguiti dai “cugini” liguri del Recco.

Volley

Prima squadra del Cus Volley a caccia di punti salvezza nel campionato nazionale di Serie B. Universitari desiderosi di rifarsi dalla sconfitta esterna contro il Valdimagra Volley. Avversari di giornata sabato alle 18:00 al PalaCUS i piemontesi del Chieri ’76, attualmente penultimi nel Girone A, a quattro punti di distanza dai Biancorossi. Comincia il Girone Classificazione di Serie D, invece, per le Biancorosse di Riccardo Serra. Universitarie impegnate contro il Cogovalle domenica alle 11:00 al PalaDamonte di Cogoleto per la sfida d’apertura della seconda fase.

Tennis

Impegnate tutte e tre le prime squadre del Cus Tennis in Serie C nel weekend. Seconda giornata per i ragazzi, avversari in casa contro il Tennis Chiavari. Doppio impegno decisivo in trasferta per le due squadre femminili, con punti in palio decisivi in due sfide molto equilibrate. La Squadra A se la vedrà all’esordio contro il Circolo Tennis Lavagna, mentre la Squadra B sfiderà il TC Bogliasco nella seconda giornata.

Atletica

Al via ufficiale la stagione all’aperto sabato con Boissano Spring, riunione su pista nell’interno di Savona. Subito in gara cussini di valore nazionale come Gabriele Avagnina (alto), Davide Costa (martello), Ilaria Marasso (martello), Camilla Rebora (200), Eleonora Lintas (martello). Grandissima partecipazione con 1.600 iscritti.