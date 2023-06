Il Cus Genova Basket si riscatta contro Caserta ai Campionati Nazionali Universitari

Vittoria nella seconda sfida del girone per il Cus Genova Basket contro il Cus Caserta ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino. Due punti che valgono la possibilità di giocarsi giovedì 22 giugno l'accesso alle semifinali nella terza sfida, quella contro il Cus Pisa.

Sfida sempre in controllo quella contro i campani, con Genova che chiude il primo tempo sul 35-42. Leggera flessione dopo l'intervallo lungo ma i Biancorossi, trascinati da Edoardo Caversazio, respingono i tentativi di rientro dei casertani e conquistano così due punti fondamentali.

Questo il commento di Giovanni Pansolin, tecnico della selezione genovese: "Giocare alle 9:30 del mattino è difficilissimo, soprattutto dopo aver perso una partita al supplementare il giorno prima e soprattutto con l'obbligo di dover vincere per proseguire il torneo. Siamo riusciti a farlo, in controllo, magari faticando un po' più del previsto per qualche distrazione difensiva e imprecisioni vicino al canestro. L'importante era vincere e l'abbiamo fatto con autorità, anche con un vantaggio in doppia cifra nel finale. Quindi ora tutto è puntato alla partita di oggi pomeriggio alle 15:30 contro il Cus Pisa, contro cui dobbiamo vincere per accedere alle semifinali".

CNU | GIRONE B | 2° GIORNATA

CUS CASERTA BASKET vs CUS GENOVA BASKET 70-82 (19-21; 35-42; 55-59)

CUS CASERTA BASKET: Napoletano, Bellofiore 1, Caduto, Guerriero, D’Aiello 15, Nacca 16, Verazzo 25, Cundari, Orabona, Abadia, Tronco 13, De Angelis ne. Coach: Moretti.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 7, Vallefuoco 6, Pittaluga, Castello 13, Zito 6, Grandeaux ne, Caversazio G. 5, Ferraro 5, Caversazio E. 22, Casucci, Sommariva 7, Baldini 11. Coach: Pansolin.