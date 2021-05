Atletica, pallacanestro e tennis: gli impegni del fine settimana per il Cus Genova

Prestazione memorabile per Federica Baldini sui 1.500 metri a Zogno. Il suo tempo di 4'25"00 vale il quinto posto ligure di sempre. Fra sabato e domenica tornano in campo i ragazzi della pallacanestro e quelli del tennis

Quinto posto all time ligure per Federica Baldini sui 1.500 metri a Zogno. Folta delegazione di Biancorossi ai Campionati Liguri Assoluti di atletica leggera nel weekend. Semifinale Playoff di ritorno in Serie C per la squadra maschile del Cus Tennis. Trasferta contro l’Auxilium invece per il Cus Basket in Coppa del Centenario.

Atletica leggera

Prestazione memorabile per Federica Baldini sui 1.500 metri a Zogno. Il suo tempo di 4'25"00 vale il quinto posto ligure all time dietro ad Antonella Capurro, Emma Quaglia, Simona Guarino e Chiara Ferdani. Considerando che le prime tre sono state atlete cussine, il Cus Atletica può vantare in biancorosso quattro delle prime cinque posizioni.

Per quanto riguarda il weekend, a Genova vanno in scena i Campionati Liguri Assoluti. Impegnata una folta delegazione di atleti biancorossi durante la manifestazione: più di 70 i Cussini in gara, tra i quali la quasi totalità dei big della sezione.

Tennis

Tempo di semifinale di ritorno per la squadra maschile del Cus Tennis, impegnata nei Playoff del campionato regionale di Serie C. L'andata, disputata in via Monte Zovetto, ha sorriso alla Pro Recco Tennis con il risultato di 1-5. Domenica 30 maggio alle 9, in terra recchese, andrà dunque in scena la seconda sfida per decretare una delle due compagini che dalla Liguria avanzeranno negli spareggi interregionali.

Pallacanestro

Quarta sfida di Coppa del Centenario per il Cus Basket di coach Pansolin. Dopo le vittorie contro Virtus Genova, Valpetronio e Pallacanestro Sestri i Biancorossi sono attesi dalla sfida in trasferta al Palauxilium sabato 29 maggio alle 19 contro l'Auxilium di coach Pezzi. Sfida insidiosa contro una squadra giovane, orfana di alcune pedine importanti causa infortuni ma che era pronta a stupire ai nastri di partenza di Serie C Silver a inizio stagione.