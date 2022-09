Atletica, Cus Genova sesto femminile e nono maschile nella finale nazionale B di Saronno

La squadra femminile di atletica leggera del Cus Genova ha la leadership regionale fra le società. Questo il verdetto al termine dell'ultimo fine settimana di competizioni in quel di Saronno, dove la squadra guidata tecnicamente da Marco Mura è stata sesta nella classifica che ha visto al primo posto Team A Lombardia.

Vittorie di Ilaria Marasso nel martello (51.99), di Chiara Smeraldo nel lungo (5.79), di Federica Baldini nei 5000 (17'28"67), mentre la stessa Baldini è stata argento nei 1500 chiusi in 4'49"81, e ancora Smeraldo bronzo nel triplo con 12.26. Punteggi importanti ai fini della graduatoria. Citazione di merito anche per Maddalena Artesi, quinta negli 800 con 2'0"54, e per Sandra Littardi, quinta nel disco con 33.25.

Gli uomini si sono piazzati al nono posto con un ancora impeccabile Davide Costa. L'azzurro, nonostante le fatiche di una lunga stagione, ha vinto nel martello con 63.81. Primo anche Riccardo Berrino nei 110 hs con 14"69 (+0.2). Terzo Giordano Musso nel peso con 14.89. Quarto sui 100, in grande miglioramento, Giovanni Tubelli con 10"97 con vento entro i limiti (+1.9). Quinto sui 3000 siepi Emanuele Ferrari (9'57"20).