Cus Genova: a Villa Gentile vittorie per i lanciatori Costa, Marasso e Musso

Lanciatori biancorossi in grande spolvero nel weekend al Cinquantennale dell’Alba Docilia, presso Villa Gentile: bene Costa, Marasso e Musso.

Atletica

Ancora i lanciatori in evidenza sabato nell’evento “seminotturno” di Villa Gentile dedicato al Cinquantennale della società Alba Docilia: Davide Costa ha vinto lanciando il martello a 66.80, a circa 20 centimetri dal limite ligure di specialità. Ancora una grande prova dell’azzurro allenato da Valter Superina, nonostante i continui impegni di una lunga stagione tuttora in corso. Nell’analoga gara femminile vittoria di Ilaria Marasso con 55.22. In quanto a costanza di rendimento in grande spolvero anche il pesista Giordano Musso: l’allievo di Francesco Caciuttolo vince con 15.90, dimostrandosi una sicurezza ormai su certe misure.