Cus Genova, prima di ritorno nel volley contro Valdimagra

Il Cus Volley sfida lo Zephyr Valdimagra nella prima di ritorno del Girone A2 di Serie B. Costa, Marasso e Intili impegnati a Molfetta nella finale dei Campionati Italiani di lanci lunghi. Rinviata la sfida di Serie B tra Cus Hockey e squadra riserve del Pistoia Hc.

Pallavolo

Per il Cus Genova Volley comincia la fase di ritorno del Girone A2 del campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Nando Mancini affrontano sabato 27 febbraio alle 17 lo Zephyr Valdimagra in trasferta a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia. Dopo due vittorie e due sconfitte, ottenute al termine di quattro sfide terminate tutte al tie-break, i Galletti cercheranno di bissare il successo dell'andata al Palacus. Sconfitta contro l'Admo Lavagna per 3-2 nell'ultimo turno per i biancorossi, vittoria con il risultato di 3-2 contro il Novi per gli spezzini.

Atletica leggera

Nel weekend andrà in scena a Molfetta la finale dei Campionati Italiani di lanci lunghi, caratterizzati da un'importante presenza biancorossa. Davide Costa e Ilaria Marasso nel lancio del martello categoria juniores, entrambi con buone prospettive di piazzamento ed entrambi allenati da Walter Superina. Nel lancio del giavellotto categoria Under 23 parteciperà invece Sofia Intili, allenata da Francesco Caciuttolo. A Ronco Scrivia è prevista infine la seconda fase dei Campionati Regionali di cross ai quali parteciperà, insieme ad alcuni master, una nutrita schiera di giovani del Cus Genova.

Hockey

Rinviata la sfida di Serie B tra il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero e la squadra riserve del Pistoia Hc a causa di restrizioni dovute all'emergenza sanitaria nella città toscana. Una sfida non valida per la classifica ma che sarebbe comunque stata utile per mettere minuti nelle gambe ed avvicinarsi allo stato di forma ottimale.