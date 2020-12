Cremonese-Entella 2-1: notte fonda per la Virtus, zero vittorie e ultimo posto

Notte fonda per l'Entella, che perde anche lo scontro diretto con la Cremonese e precipita all'ultimo posto in classifica con soli cinque punti insieme all'Ascoli. La formazione di Chiavari è l'unica in Serie B ancora senza vittorie dopo dieci giornate e finora non è servito a nulla il cambio di allenatore, con Vivarini sono arrivate solo sconfitte.

Su un campo quasi impraticabile esulta quindi la Cremonese che conquista la prima vittoria in campionato e si avvicina alla zona salvezza grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo da Strizzolo. In avvio di gara ci prova l'Entella con Schenetti e De Luca, poi è micidiale l'uno-due dei grigiorossi che passano in vantaggio su sviluppi di corner al 15' e raddoppiano al 31' in tap-in dopo una bella respinta di Borra. In chiusura di tempo Poli sfiora il goal del 2-1, poi il portiere dell'Entella sbaglia un rinvio e consente a Buonaiuto di saltarlo e calciare a botta sicura, solo la traversa salva la Virtus.

Nella ripresa ancora Buonaiuto sfiora il tris, poi l'Entella torna in partita: lungo lancio di Mazzocco e deviazione sfortunata nella propria porta di Valzania. La Virtus a questo punti ci crede e sfiora due volte il pari con Brunori, nel finale è Petrovic di testa ad andare vicino al bersaglio grosso con la Cremonese ridotta in dieci uomini per l'infortunio di Fornasier: la palla, centrale, termina però tra le braccia del portiere. Cala il sipario, bisogna voltare pagina.

IL TABELLINO

CREMONESE-ENTELLA 2-1

Reti: 15’ e 31’ Strizzolo, 60’ aut. Valzania.

Cremonese (3-5-2): Alfonso; Bianchetti, Fornasier, Terranova; Pinato (65’ Celar), Valzania, Gustafson (71’ Castagnetti), Deli (69’ Fiordaliso), Valeri; Strizzolo (66’ Ciofani), Buonaiuto (69’ Gaetano). All. Bisoll

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, De Santis (46’ Cleur), Poli, Crimi; Settembrini (60' Mazzocco), Paolucci, Toscano (76’ Pavic); Schenetti (46’ Morosini); De Luca, Brunori (75’ Petrovic). All. Vivarini.

Arbitro: Santoro.