Cosenza-Entella 0-0: poche emozioni, ma buon punto per Tedino

Comincia con un pareggio a reti bianche il campionato dell'Entella, niente goal e poche emozioni al San Vito-Marulla di Cosenza per la truppa di Tedino priva di molti potenziali titolari: out Pellizzer, Rodriguez, Schenetti, Mancosu e Nizzetto. Buon punto, comunque, in una trasferta non banale.

La prima occasione capita al Cosenza con Bittante che trova però la grande risposta di Borra, la replica della formazione di Chiavari arriva al 38' con un destro incrociato di De Luca che non impensierisce Saracco.

Nella ripresa cala ulteriormente il ritmo ma arriva comunque una buona occasione per l'Entella che al 62' sfiora il vantaggio con una punizione dai 35 metri di Paolucci che Saracco devia in corner. Sarà l'unico vero guizzo del secondo tempo, prima di un finale soporifero.

Il tabellino

Cosenza-Entella 0-0

Cosenza (3-4-1-2): Saracco; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini (82' Kone), Sciaudone, Bittante; Baez; Carretta (82' Sacko), Litteri (57' Gliozzi). All. Occhiuzzi.

Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Costa; Settembrini (36' Toscano), Paolucci, Brescianini (81' Cardoselli); Crimi; De Luca, Brunori (70' Morra). All. Tedino.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta.

Note: ammoniti Bruccini, Paolucci, Litteri, Ingrosso e Brescianini.