Coppa Italia 2020/2021: possibile derby Genoa-Samp al quarto turno

Si è svolto martedì 8 settembre 2020 il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021, trofeo vinto nell'ultima stagione dal Napoli. Genoa e Sampdoria potrebbero incontrarsi al quarto turno, ovvero alla seconda loro partita, che si giocherà mercoledì 25 novembre 2020. Esordio mercoledì 28 ottobre 2020 in occasione del terzo turno eliminatorio.

Il Genoa incontrerà al Ferraris la vincente del match che il Chievo Verona disputerà contro Catanzaro o Virtus Francavilla. In caso di superamento del turno, i rossoblù di mister Maran potrebbero incontrare la Sampdoria sul finire di novembre. Nella parte del tabellone dove è posizionato il Grifone, ci sono i campioni d'Italia della Juventus che entreranno in gioco a partire dagli ottavi, fissati per mercoledì 13 e mercoledì 20 gennaio 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uscirà invece dalla partita Südtirol-Sassari (in programma il 23 settembre prossimo) e da quella seguente tra la vincente del primo turno eliminatorio e la Salernitana (secondo turno, 30 settembre) l'avversaria della Sampdoria nel terzo turno della Coppa Italia 2020/21.