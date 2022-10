Coppa Italia, Genoa-Spal: probabili formazioni, le scelte di Blessin e De Rossi

La Coppa Italia per dare spazio a chi ha giocato meno e far rifiatare i titolari che sabato prossimo sfideranno la capolista Ternana. Blessin ha già pronta la formazione di scorta con cui cercherà domani alle 18 di battere la nuova Spal di De Rossi e passare il turno per regalarsi la sfida con la Roma agli ottavi.

Genoa-Spal, le scelte di Blessin

Il tecnico tedesco, forte di una rosa lunghissima per la categoria, cambierà tutto l'undici di partenza o quasi rispetto al campionato. In porta chance per Semper, al centro della difesa conserva il posto il solo Bani che sarà squalificato per la Ternana, al suo fianco Vogliacco visto che Ilsanker è ai box per infortunio, sugli esterni spazio a Czyborra e Hefti. Nella rivoluzione totale, in mezzo al campo esordio dal primo minuto per Tourè con Badelj a fare il regista dopo il lungo stop. Cambierà anche tutto l'attacco con Puscas a dare il cambio a Coda, alle sue spalle dubbio Portanova-Jagiello a sinistra, Yalcin giocherà alle spalle della punta e Yeboah completerà il settore a destra.

Genoa-Spal, le scelte di De Rossi

Meno turnover probabilmente per Daniele De Rossi che si è appena seduto sulla panchina della Spal e quindi deve ancora trovare la giusta composizione della squadra titolare. Possibile la conferma del 3-4-1-2 con La Mantia e Finotto in attacco e Zanellato alle spalle per provare a fare male al Grifone. In difesa terzetto con Peda, Arena e Meccariello. Sugli esterni toccherà ad Almici e Celia che molto probabilmente si schiacceranno verso la difesa per formare una retroguardia a cinque in modo da fronteggiare al meglio i quattro attaccanti rossoblu.

Genoa-Spal, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Czyborra; Badelj, A. Touré; Portanova, Yalcin, Yeboah; Puscas.

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Peda, Arena, Meccariello; Almici, Tunjov, Valzania, Celia; Zanellato; Finotto, La Mantia.