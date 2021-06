Coppa del Centenario, il Cus Genova basket vola in finale

Vittoria al cardiopalma per il Cus Basket di coach Pansolin in semifinale di Coppa del Centenario contro Cogoleto. Nell'atletica continua l'ottimo momento per Federica Baldini

Soddisfazioni per i colori biancorossi anche nel fine settimana appena concluso. Baldini seconda sugli 800 metri al Meeting di Pavia. Serie A Bronzo confermata anche quest'anno da parte della squadra maschile di atletica leggera. Il Cus Basket supera Cogoleto all'ultimo secondo e conquista l'accesso alla finale di Coppa del Centenario.

Atletica leggera

Al Meeting di Pavia continua l'ottimo momento per Federica Baldini, seconda sugli 800 metri in 2.12.04. A Sestri Levante invece personal best nei 100 metri per Francesco Ghio con 11.11. Con questo ultimo risultato, abbinato al 6.33 nel lungo di Fabrizio Pertile a Sanremo, la squadra maschile completa il punteggio per la conferma anche quest'anno della Serie A Bronzo. Personal best sui 400 metri a Mondovì per la junior Elena Ghigliotti in 1.1.54 e buoni tempi per gli junior Federico Lama con 51.73 e Luca Ferro con 51.96.

Pallacanestro

Vittoria al cardiopalma per il Cus Basket di coach Pansolin in semifinale di Coppa del Centenario contro Cogoleto. Pass per la finale staccato all'ultimo respiro grazie a una tripla di Marco Dufour, con il risultato definitivo di 72-71. Adesso gli Universitari affronteranno nell'ultimo atto la Pallacanestro Sestri, capace di superare il Basket Pegli in trasferta. Le due squadre si sono già affrontate nel girone, con successo biancorosso all'overtime.

CUS GENOVA vs COGOLETO 72-71 (17-17; 36-31; 50-53)

CUS GENOVA: Bertini NE, Vallefuoco S. 16, Camperi 5, Pampuro 2, Dufour 16, Sommariva, Vallefuoco N. 2, Ferraro 19, Falco, Grandeaux NE, Pasqualetto, Bilamour 12. Coach: Pansolin.

COGOLETO: Gorini 4, Bruzzone 6, Anania NE, Bontempi 10, Ciarlo 12, Bertolotti 11, Fazio, Guida 21, Boschetti 5, Patrone 2. Coach: Pollari.