Classifica tifosi serie A, Genoa e Samp non benissimo

La Sampdoria avrebbe meno tifosi di Atalanta, Bologna, Torino e Cagliari. Il Genoa ancora meno, sarebbe dietro anche al Verona. È quanto emerge dall'analisi di StageUp e Ipsos, che hanno realizzato come ogni anno il sondaggio Sv Sport Fans con le stime sui tifosi di ogni singola squadra di Serie A.

Le due società hanno realizzato l'analisi intervistando un campione rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra 14 e 64 anni per fotografare i bacini d'utenza delle squadre. In vetta alla classifica figurano i campioni d'Italia della Juventus. I bianconeri avrebbero 8 milioni e 839mila tifosi, un numero irraggiungibile per tutte le altre.

Sugli altri due gradini del podio Inter e Milan, i cui tifosi, sommati, non fanno quelli della Juve. La prima della classifica al di sotto del milione di tifosi è la Fiorentina al sesto posto. La Sampdoria è dodicesima con 247mila sostenitori, mentre il Genoa è quattordicesimo con 202mila tifosi.

Le cinque grandi (Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma) possono vantare l'84% del seguito dell'intera serie A (fonte StageUp e Ipsos).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Classifica tifosi Serie A 2020-2021

Juventus – 8.839.000

Inter – 3.868.000

Milan – 3.647.000

Napoli – 2.750.000

Roma – 1.847.000

Fiorentina – 631.000

Lazio – 547.000

Cagliari – 524.000

Torino – 471.000

Bologna – 324.000

Atalanta – 293.000

Sampdoria – 247.000

Verona – 217.000

Genoa – 202.000

Udinese – 166.000

Parma – 138.000

Crotone – 120.000*

Sassuolo – 74.000

Benevento – 70.000*

Spezia – 70.000*

*dati stimati.