Record del mondo per la ligure Cinzia Noziglia agli Europei di tiro con l'arco indoor

Record del mondo per un'atleta ligure. Martedì 20 febbraio 2024 sono infatti iniziati a Varazdin, in Croazia, i Campionati Europei di tiro con l'arco indoor, con i primi turni di qualifica. Si è subito messa in mostra Cinzia Noziglia, di Zoagli.

Per l'atleta delle Fiamme Oro è arrivato il record del mondo arco nudo sulle 60 frecce totalizzando 556 punti, superando di quattro lunghezze la migliore prestazione mondiale del febbraio 2023 della svedese Lina Bjorklund. Cinzia Noziglia ha ovviamente conquistato anche il primo posto nella classifica femminile in cui le altre azzurre Fabia Rovatti e Alessandra Bigogno hanno concluso al quinto e al settimo posto con 517 e 516 punti.

Il sindaco di Zoagli Fabio De Ponti commenta: "Porgo a Cinzia, nostra concittadina, i complimenti per questo nuovo record che si aggiunge al suo lunghissimo palmares! Buone frecce, Zoagli fa il tifo per te".

