Nominati 21 nuovi Cavalieri dello Sport

Nella splendida cornice dell'hotel Mercure di Genova si è svolta sabato 10 giugno la nona tornata d'ingresso nell'Ordine Nazionale dei Cavalieri dello Sport. Oltre 140 le candidature arrivate alla commissione d'ingresso, 21 delle quali sono state approvate.

La serata, che ha visto presenti quali graditi ospiti il presidente del Comitato Ligure del Coni, Antonio Micillo, per il Comune di Genova il Consigliere delegato alla tutela e sviluppo delle vallate, Alessio Bevilacqua, e la titolare ed editrice dell'emittente tv del Principato di Monaco 'Truman Tv', Cristina Montepilli, è stata parecchio toccante, presentata dagli impeccabili Giulia Cassini e Carlo Barbero.

Messaggi di buon lavoro e auguri sono arrivati da tante associazioni e istituzioni. Dopo l'apertura e i saluti del Gran Cavaliere Silvestro Demontis, deux ex machina applauditissimo dalla platea, forte di oltre 150 intervenuti, e gli interventi di rito, si è passati immediatamente all’investitura dei nuovi Cavalieri dello Sport.

Per ognuno dei candidati un voce fuori campo ha ricordato in breve il curriculum e perché si è deciso il loro ingresso nel prestigioso Ordine, con Carlo Barbero, Giulia Cassini e lo stesso Silvestro Demontis che hanno intervistato, subito dopo la proclamazione e la fatidica frase 'Sorgi Cavaliere!', il neo Cavaliere.

Nell'ordine, sono stati accolti nell'Ordine Nazionale dei Cavalieri dello Sport: Francesco Corbella (alla memoria, ex atleta arti marziali, Milano), Alessia Mazzoni (dirigente sportiva, ex atleta Equitazione, Roma), Ingris Cavalletti (ex atleta ciclismo, Vallecrosia IM), Andrea Parenti (allenatore Calcio, Modena), Antonio Morgano (docente qualificato sistemi di difesa, Caltanissetta), Giorgio Garifo (ex atleta arti marziali, operatore olistico, Genova), Giuseppe Rino Mascani (ex atleta arti marziali, dirigente sportivo, Rozzano MI), Giorgio Barchiesi (ex atleta arti marziali, dirigente sportivo, Carpi MO), Diego Callegari (ex atleta polisportivo, Campomorone GE), Sergio Lacedonia (ex atleta, dirigente sportivo, Rozzano MI), Franco Buffarello (giornalista e caricaturista sportivo, Genova), Ugo Forti (ex atleta, maestro di tennis, Seregno MB), Roberto Minoliti (giornalista, allenatore calcio, Genova), Claudio Critelli (giornalista, docente, Genova), Laura Moscatelli (ex atleta canottaggio, dirigente, Genova), Francesco Lepre (ex atleta olimpico karate, Roma), Marco Liguori (giornalista, scrittore ed editore sportivo, Savona), Francesco Pappalardo (ex atleta arti marziali, dirigente tecnico, Milano), Aldo D'Anna (ex atleta, allenatore calcio, arbitro FederNuoto, Genova), Paolo Tassetto (ex atleta, preparatore atletico e mentale, Roma) e Giulia Cassini (giornalista, ex schermitrice, Genova).

Alla serata, alle 22.40 in punto, con puntualità sui tempi previsti, il Gran Cavaliere Silvestro Demontis ha detto

solennemente: "Dichiaro chiusa la nona Tornata di nomina dei Cavalieri dello Sport". Una serata riuscita e toccante, con l'appuntamento alla decima Tornata, prevista per la primavera 2024.