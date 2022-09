Cassano: "Alla Samp giocavo con degli scappati di casa, ma siamo andati in Champions"

Antonio Cassano ha parlato della sua esperienza alla Sampdoria e l'ha fatto intervenendo come ospite a 'Muschio Selvaggio"podcast in onda su YouTube con Fedez e Luis Sal.

"Se avessi giocato con due come voi - ha detto rivolgendosi ai conduttori - sarebbe stata la stessa cosa, degli scappati di casa. Ai miei ex compagni voglio bene, siamo arrivati sesti, in finale di Coppa Italia e in Champions League in quegli anni".

Fedez e Luis Sal gli hanno poi chiesto se il suo presidente fosse stato il 'Viperetta', dopo aver risposto con una parolaccia ha risposto a Fedez: "Quello te lo tieni te come presidente, non sapeva nulla della Sampdoria, se stava in Serie A o in Serie B".

Infine il passaggio dal Real alla Samp: "Avevo sei anni e mezzo di contratto ma ho fatto di tutto, litigato con l'allenatore e mandato a quel paese il presidente, così sono andato a Genova. Con una testa diversa sarei rimasto a Madrid, ma non avrei avuto le cose più belle della mia vita, mia moglie e i miei figli. Ci ho pensato, è stata la scelta migliore che abbia mai fatto. A livello sportivo mi rode, tutti pagherebbero per giocare nel Real, io invece sono andato via. Però ho incontrato mia moglie e costruito la mia famiglia, le cose migliori e più importanti della mia vita".