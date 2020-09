Carolina Marcialis lascia il Rapallo e si trasferisce a Verona

Con un comunicato sul suo sito ufficiale, la Css Verona ha annunciato l'ingaggio di Carolina Marcialis. Dopo due anni con la calottina del Rapallo, durante i quali ha messo a segno oltre sessante reti, la pallanuotista, moglie di Antonio Cassano, si traferisce in Veneto.

Classe 1991, Carolina è un'atleta duttile, che può giocare sia in difesa che in attacco. Dopo sei anni di stop per dedicarsi alla famiglia, nel 2016 ha ripreso l'attività agonistica. Nel suo palmares vanta un argento agli europei under-19 nel 2007.

Ironia della sorte il Verona (se non si considera la parentesi con l'Entella) è l'ultima squadra nella quale ha militato, seppure per pochi giorni, il marito Antonio Cassano, prima di rescindere il contratto per stare a Genova vicino ai suoi figli.