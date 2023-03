Europei di danza moderna e contemporanea, in gara anche due genovesi

Ci sarà anche un po' di Liguria ai prossimi campionati europei di danza moderna e contemporanea. Lo ha annunciato, con orgoglio, il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco.

"Adam Yassine, un nostro giovanissimo concittadino, parteciperà ai campionati europei di danza moderna e contemporanea che si terranno in Polonia dal 20 al 22 giugno", ha scritto Bagnasco in un post apparso sui suoi canali social.

"Un risultato straordinario che onora il nome della nostra città di cui siamo particolarmente orgogliosi. Da parte mia - conclude Bagnasco -, del consigliere allo sport Vittorio Pellerano e di tutta l'amministrazione comunale, sinceri complimenti e in bocca al lupo al giovane atleta".

Annuncio analogo è stato dato anche dall'ex sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio. "Complimenti al sestrino Alessandro Capello, che con l'amico Adam Yassine, con l'associazione di danza Master Ballet con Nelly, andranno ai campionati europei di ballo in Polonia. Un onore per il territorio e un grande in bocca al lupo a loro", ha commentato Ghio.