Incetta di medaglie per il Cus Genova ai campionati under 23

Weekend storico per il Cus Genova Atletica ai Campionati Nazionali U23 di Agropoli, in Campania. La squadra biancorossa ha fatto registrare due ori, un argento e due bronzi, nonché tre record liguri assoluti. Ottavo posto storico per la squadra femminile, per la prima volta in Top 10, davanti a realtà consolidate come i Gruppi Sportivi Militari di Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito.

Davide Costa ha ribadito la superiorità nel campo del martello con il primo posto conquistato grazie alla misura di 66.79. Una prestazione che impreziosisce una prima parte di stagione già altamente positiva per il lanciatore seguito da Valter Superina. Titolo italiano anche per Chiara Smeraldo, che già aveva brillato al Meeting Internazionale Città di Savona. Il suo hop-step-jump a 13.44 vale l'oro nel triplo, così come anche il record ligure assoluto. L'atleta di Taggia conquista poi anche il bronzo in una gara di salto in lungo con il suo 6.09 (+2.9), blindata da Larissa Iapichino con la misura di 6.09.

Grande giornata anche per Riccardo Berrino, argento e nuovo record ligure nei 400 hs, chiusi in 51"40. Il ragazzo di Andora lotta per il primo posto fino a circa cento metri dal traguardo, quando un inciampo sfortunato nell'ostacolo lo obbliga a rallentare. Arriva comunque un secondo posto e un altro miglioramento importante del suo record ligure, fatto registrare una settimana fa sempre ad Agropoli.

Ilaria Marasso conquista il terzo posto nel martello con 54.86 si conferma una sicurezza per il Cus Genova. Sorpresa invece da parte di Sara Pettinger, che con la misura di 47.51 fa registrare il quinto posto in gara e il record ligure assoluto, ottenendo anche il nono posto nel peso con 12.89. Citazioni di merito per Alessandro Cirillo, decimo nei 200 con 21"59, e Francesca Guastalli, 24° nei 400 hs con 1'06"31.

Queste le parole di Davide Costa, campione italiano U23 nel lancio martello: "Sono contento del titolo, il sesto, diciamo che dà una certa continuità a livello nazionale. La misura non era quella che mi aspettavo, perché la scorsa settimana ai CdS avevo fatto due metri in più, ma la gara è stata un po’ condizionata forse dall’orario. Bisogna imparare anche a gareggiare in queste situazioni e cercare di fare il meglio possibile. La misura non ha rispecchiato lo stato in cui ero però rimango con il titolo italiano, che mi va comunque benissimo. Faccio i miei complimenti a Chiara, a Riccardo, a Sara e a Ilaria, come a tutti i ragazzi e ragazze che hanno gareggiato con il Cus".

Questo il commento di Chiara Smeraldo, campionessa italiana U23 nel salto triplo con nuovo record ligure e bronzo nel salto in lungo: "Per quanto riguarda il triplo non ho parole per descrivere la gara. Ho vinto il mio primo titolo italiano in una disciplina che pratico praticamente da sei mesi, con una grande misura e battendo avversarie di grandissimo calibro. È il coronamento di un sogno, di tanti anni di sacrifici, di allenamenti tutti i giorni e di sacrifici fatti anche da mio papà, che mi allena. Volevo ringraziare il CUS Genova che mi ha accolto e mi ha permesso di entrare in questa grande famiglia. Non riesco a commentare la gara, non mi aspettavo né titolo né misura. Raggiungerlo è proprio una bella soddisfazione, indescrivibile. Dopo la gara di triplo è stato difficile rimanere concentrati nel lungo, anche perché le condizioni meteo non erano delle migliori e la gara è stata lunghissima. Solo due salti positivi su sei in una seconda gara che mi sono solo goduta, senza pressione e ambizione. Sono contenta della medaglia ma diciamo che avevo già dato il giorno prima. La contentezza c’è, ho chiuso il weekend in bellezza".

Queste le parole di Riccardo Berrino, argento nei 400 hs e nuovo record ligure: "Sicuramente sono contento perché è un bel risultato dato il contesto. Sono riuscito a farmi valere pur facendo un po’ di casino (ride, n.d.r.), in quanto la prima parte l’ho fatta un po’ troppo veloce. Bisogna non lasciarsi trasportare dalla gente che hai davanti, questione di strategia diciamo. Ho preso il nono ostacolo, cosa che mi ha rallentato un pochino. Nonostante tutto ho fatto il record ligure e il minimo per gli Europei U23 di Espoo. Vediamo di lavorare su queste cose che ho detto. Ho grandi aspettative per il prossimo anno, in quanto molti ragazzi molto forti non saranno più U23. Sono molto positivo per il prossimo anno, ma per ora pensiamo a preparare bene questi Europei".

Questo il commento di Sara Pettinger, quinta nel lancio del disco e nuovo record ligure: "Una bella gara in cui fino alla finale sono riuscita a mantenere una buona posizione. C’erano molte lanciatrici eccezionali e all’ultimo lancio tante si sono migliorate. Sono felice di essere stata anche in grado di ottenere all’ultimo un lancio lungo che vale il mio Season’s Best di 47.50. Nel complesso, sono semplicemente grata di essere qui in Italia a competere con un grande gruppo di persone che non sono state altro che accoglienti".

Queste le parole di Marco Mura, Direttore Tecnico del Settore Assoluto: "Agropoli porta benissimo al Cus Genova, anche in questo weekend scrive di nuovo la storia. Abbiamo ottenuto il bottino probabilmente più importante da quando esiste il Cus Genova, ovvero due ori, un argento e due bronzi, con ben tre record liguri. A livello romantico e tecnico, come avevo già detto due anni fa, nel CUS recentemente è avvenuto un cambio generazionale, ripartendo da giovanissimi atleti che all’epoca erano Allievi o Junior. Questi frutti meravigliosi sono un elemento di vanto per tutto lo staff tecnico. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo partiti dal basso per costruire un grattacielo altissimo e prestigioso. Da Direttore Tecnico sono fiero e orgoglioso di questo ma i complimenti vanno agli atleti e a uno staff tecnico che può vantare allenatori di altissimo livello nazionale. Adesso focus sui Campionati Nazionali Universitari di Camerino, sui quali puntiamo moltissimo".