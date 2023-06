Cus Genova, folta rappresentativa ai Campionati Universitari

Tutto pronto per la 76esima edizione primaverile dei Campionati Nazionali Universitari della Federcusi, in programma a Camerino, nelle Marche, tra il 17 e il 25 giugno. Un evento in cui ogni anno i migliori studenti-atleti d'Italia si sfidano in svariate discipline per portare in alto i colori del proprio Ateneo.

La spedizione biancorossa del Cus Genova è composta da un centinaio di persone tra atleti e dirigenti, tutti pronti a gareggiare per rappresentare l'Università degli Studi di Genova. Numeri in crescita rispetto alla passata edizione, quella di Cassino, alla quale avevano preso parte circa 70 studenti-atleti ed erano state raccolte 16 medaglie: 3 ori, 7 argenti e 6 bronzi.

Da segnalare oltre alla presenza della squadra di rugby sevens, che l'anno scorso sfiorò la medaglia concludendo comunque con un brillante quarto posto, anche la presenza della squadra di pallacanestro e pallavolo maschili, qualificatesi dopo molti anni di assenza. Pallavolisti capaci di primeggiare nel girone di qualificazione, cestisti vincenti nel girone e nello spareggio contro Cus Insubria. Da segnalare anche il duo composto da Sergio Poggio e Alessandro Archetti nel beach volley, entrambi atleti di Serie B, pronti a stupire.

Molto ricca e promettente la delegazione dell’atletica leggera. Tra i presenti l’azzurro e primatista ligure nel martello Davide Costa, ma anche Riccardo Berrino, nuovo primatista ligure nei 400 hs, e un Giordano Musso pronto a dare battaglia per difendere l’oro conquistato a Cassino nel 2022 con il suo 15.27. Tra le ragazze da segnalare la presenza della martellista Ilaria Marasso, capitana della squadra femminile del Cus che ha conquistato la Finale Nazionale B Centro Sud ad Agropoli qualche giorno fa, così come quella di Chiara Smeraldo, Ilaria Accame e Sofia Intili, rispettivamente saltatrice tripla che ha conquistato il minimo per gli Europei U23 di Espoo, sprinter che nei 200 m ha conquistato l’argento a Cassino nel 2022 e giavellottista che ha sfiorato invece il podio proprio nell’edizione dello scorso anno.

Tanti gli studenti-atleti che parteciperanno come Cus Genova nelle arti marziali, tra judo, karate e taekwondo. Cercherà di difendere il primato nazionale Moreno Monticelli, salito sul tetto d’Italia nel taekwondo a Cassino nella categoria 80+ kg. Stessa cosa cercheranno di fare Gaia Gavarone e Sofia Ciarlo, argento rispettivamente nel taekwondo -57 kg e nel -49 kg.

Con l’assenza di Alessandro Ceppellini, plurimedagliato nel tennis con il Cus Genova, spazio ai giovani Niccolò Ferrari e Matteo Odicino, impegnati anche nel doppio. Infine Alberto De Martini e Fabio Langella si metteranno alla prova nel ciclismo su strada, presente per la prima volta ai Cnu.

Una delegazione determinata, pronta a mettersi alla prova in una manifestazione sportiva di richiamo che metterà in palio oltre 200 medaglie su duemila studenti in arrivo nelle Marche.