L'acqua di Camogli si tinge di rosa con la squadra femminile di pallanuoto

“We are back in the Pink”Una ripartenza in rosa per il mondo della pallanuoto ligure con la squadra femminile del Rari Nantes Camogli 1914

Genova, 3 giugno 2021: Il 2020 e il 2021 sono stati due anni difficili per il mondo dello spettacolo e dello sport, mesi di stop che hanno visto la cancellazione di molteplici eventi per entrambe le realtà. Tuttavia in questi mesi di crisi sono riusciti ad emergere nuovi progetti, tra cui la collaborazione delle cooperative artistiche genovesi Zenart Academy, Zenart e Ubi Major e la squadra femminile di pallanuoto Rari Nantes Camogli 1914.

Un’unione voluta per sostenere la passione per lo sport di questa neo squadra tutta al femminile, il cui motto è ispirato ad un celebre detto inglese “We are back in the Pink”. Una squadra nata proprio in mezzo alla pandemia nei primi mesi del 2021 e guidata dalla grinta di alcune giocatrici che abbandonata la loro precedente società sportiva hanno deciso di unire la loro passione per la pallanuoto in due squadre: la squadra di serie b e la formazione under 14.

La pallanuoto è una tradizione ultracentenaria per il paese di Camogli, in quanto la Rari Nantes Camogli viene fondata il 28 giugno 1914 e nel corso dei decenni è salita più volte sul podio delle più prestigiose competizioni sportive italiane. Il paesino ligure vanta anche il primato di aver avuto due delle prime squadre di pallanuoto femminili in Italia: le Rari Nantes e la Virtus, entrambe nate negli anni Cinquanta per volere dell'allenatore ungherese trapiantato il Liguria George Erdelyi. Sessant’anni dopo l’acqua di Camogli torna a tingersi di rosa con queste giovani pallanuotiste pronte ad affrontare il Campionato Nazionale di Pallanuoto di serie B per portare avanti questa tradizione secolare simbolo dell’emancipazione femminile nello sport.