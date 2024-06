Una genovese alle Olimpiadi: la gioia di Camilla Moroni, qualificata a Parigi 2024

Una genovese alle Olimpiadi di Parigi 2024. Camilla Moroni, atleta classe 2001 originaria di Mignanego, ha conquistato il pass coronando il suo sogno al termine di una lunga giornata di Olympic Qualifier Series per quello che riguarda l'arrampicata sportiva. Con lei si sono qualificate per l'Italia anche Laura Rogora e Beatrice Colli, una truppa ricca con l'aggiunta di Matteo Zurloni, già qualificato dallo scorso anno. Le gare dell'arrampicata sportiva si svolgeranno tra il 5 e il 10 agosto.

Chi è Camilla Moroni

Dal sito ufficiale del Coni dedicato agli atleti qualificati alle Olimpiadi. I suoi genitori arrampicano e già da piccolina la portano con loro in falesia. Quasi per gioco comincia a fare le prime scalate su roccia a Finale Ligure mentre la propria attività indoor in palestra inizia a 12 anni, per poi approcciarsi al professionismo ed entrare nel giro della Nazionale. La sua specialità è la combinata, grazie a cui può esprimere al meglio i suoi punti di forza: l'esplosività e il dinamismo. Nel 2021 conquista l'argento a Mosca, diventando la prima azzurra della storia a salire su un podio mondiale nel boulder.

Ammira molto Arianna Fontana, pluricampionessa olimpica di short track, che cerca di prendere come esempio soprattutto per la grinta e la tenacia. Studentessa di Biotecnologie all'Università di Genova, ama il mare della Liguria ma anche la montagna, lei che è una grande appassionata di sci. In avvio di 2024 arriva seconda nella tappa di boulder a Keqiao, regalandosi il primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Umile e caparbia, nel momento del bisogno riesce quasi sempre a far emergere le proprie qualità: con questi ingredienti può volare alto anche a Parigi.