Calendario Serie A 2020 2021, alle 12 la diretta del sorteggio

Quest'anno sono tre le liguri, desiderose di scoprire cosa ha in serbo per loro la prossima stagione. Oltre a Genoa e Sampdoria, c'è anche la neo promossa Spezia. Oggi alle ore 12 sarà presentato il calendario della Serie A, per la prima volta con un lancio unicamente digital. Sarà possibile seguire la diretta streaming del sorteggio anche su GenovaToday. attraverso un player video in fondo a questo articolo, che verrà inserito più tardi.

La prima giornata del campionato di serie A 2020/2021 sarà domenica 20 settembre, l'ultima domenica 23 maggio. Tre le soste per la Nazionale: 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo. Saranno ben sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Il primo turno eliminatorio di Coppa Italia è fissato per mercoledì 23 settembre, mentre a partire da mercoledì 13 gennaio il via agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda i criteri di compilazione del calendario, ci sono regole ben precise. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si terrà conto dei seguenti aspetti:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma (dal 18 maggio 2021 lo stadio Olimpico sarà riservato agli Europei): Genoa - Sampdoria, Inter - Milan, Juventus - Torino e Lazio - Roma. in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si seguiranno i seguenti criteri: