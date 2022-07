Genoa, il presidente Zangrillo entra nel direttivo della Serie B

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo è entrato a far parte del nuovo consiglio direttivo della Serie B.

Martedì 26 luglio 2022 è andata in scena a Milano nella sede di via Rosellini l'assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B, con tutte le società presenti. Sono stati quindi nominati i nuovi componenti del consiglio direttivo e sono stati eletti il presidente del Benevento Oreste Vigorito, del Genoa Alberto Zangrillo, del Palermo Dario Mirri e del Pisa Giuseppe Corrado.

"Un Consiglio di qualità e spessore" lo ha definito il presidente Mauro Balata, l'assemblea ha poi proceduto all’elezione della carica del nuovo vicepresidente della Lega Serie B, individuandolo all’unanimità in Oreste Vigorito.

Ora il Consiglio direttivo della lega B è costituito dal presidente Mauro Balata, dal vicepresidente e consigliere Oreste Vigorito, dai consiglieri Giuseppe Corrado, Salvatore Gualtieri, Dario Mirri, Carlo Neri, Alberto Zangrillo e dai consiglieri indipendenti Andrea Messuti e Mauro Pizzigati.

Al termine dell’Assemblea ha fatto seguito il primo Consiglio direttivo in cui è stato nominato il Comitato esecutivo composto dai consiglieri Salvatore Gualtieri e Carlo Neri oltre al presidente Mauro Balata.

Si è concluso il percorso iniziato nelle scorse settimane di confronto sul sistema licenze nazionali che ha visto coinvolte in più riprese tutte le associate, chiamate a proporre contributi e modifiche da sottoporre al tavolo federale in corso. In particolare è emersa la necessità di uniformare i requisiti economico-finanziari previsti per l’accesso alle tre leghe professionistiche, con particolare riferimento agli indicatori di liquidità e di patrimonializzazione.