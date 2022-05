Voltrese promossa in Eccellenza

La festa parte al novantesimo minuto, la Voltrese è in Eccellenza. Lo champagne si stappa e meritatamente dopo aver conquistato il primo posto nel girone A di Promozione al termine di un lungo e duro duello con il Serra Riccò, a cui a nulla serve la roboante vittoria 4-1 sul Borghetto. La matematica arriva la termine della gara di oggi contro il Vallescrivia, match finito 1-0 e che blinda il primato arrivato con 65 punti e una sola sconfitta in stagione, in più i gialloblu chiudono con la migliore difesa, solo 18 i gol al passivo in 28 gare.

Il muro difensivo è il segreto della formazione che oggi vince 1-0 contro il Vallescrivia. L'inizio dei padroni di casa è arrembante, dopo appena 3 minuti Ventura su azione da calcio d'angolo mette fuori di poco, al 6' Firpo respinge il tiro di Nelli. Il giocatore della Voltrese però si prende la sua rivincità al 38'mettendo in rete il pallone della Promozione la termine di una lunga azione.

Il secondo tempo è una lunga attesa verso il novantesimo e la festa, al 61' la strada è ancora più in discesa per la Voltrese perché il Vallescrivia resta in dieci per l'espulsione di Bortolai. Nella mezz'ora successiva non succede più niente,la Voltrese protegge i tre punti e l'accesso alla prossima Eccellenza che sarà a girone unico.