Voltrese, che impresa: tris al Borghetto

L’ottava giornata del campionato di Promozione, girone B, regala tre punti d’oro alla Voltrese che batte 3-1 il Borghetto, prima di questi novanta minuti primo in classifica e ora secondo dietro alla coppia Serra Riccò e Vallescrivia. La squadra di Voltri invece sale a 14 punti, al quinto posto subito alle spalle di Praese e Borzoli e a meno tre dalla vetta.

La cronaca di Voltrese-Borghetto

I padroni di casa partono subito forte e dopo dieci minuti mettono la testa avanti con Nelli che insacca dopo una bella azione personale. Gli ospiti non ci stanno e rispondono subito con qualche occasione su cui però è sempre attento Secondelli. La prima frazione finisce 1-0 e nella ripresa i genovesi raddoppiano con Moretti bravo ad approfittare di una situazione confusa in area e mettere dentro il 2-0.

Finita? No, perché il Borghetto è la rivelazione del torneo e non ci sta a uscire battuto senza lottare. Una lotta che porta alla traversa di Artiano e poi alla rete che riapre il match, è il 72’ Auteri va giù in area, è rigore che Marco Carparelli non sbaglia. Una scossa che non cambia le sorti della gara, la Voltrese infatti difende la propria porta e poi riparte, e lo fa in maniera letale all’83’ quando Rajola indovina la deviazione giusta in mischia. Questa volta è davvero finita, l’impresa di giornata la compie la Voltrese.