Doppio Nelli e la Voltrese batte il Baia Alassio Calcio

La corsa al primo posto del girone A di Promozione continua con Voltrese e Serra Riccò prime con 49 punti e la Praese seconda a 46. Le prime della classe non sbagliano, vincono tutte e per la squadra di Voltri il successo arriva con il Baia Alassio Calcio, squadra che sta combattendo per evitare i playout, sconfitta 2-0

.

La capolista dopo appena un minuto è già davanti con Nelli che segna su rigore l’1-0, una partenza a razzo che aiuta e non poco la prima della classe in una match che poteva riservare parecchie insidie. Alla mezz’ora ci prova Matzedda ma il suo diagonale si perde sul fondo. Nella ripresa è ancora Matzedda a insidiare la porta avversaria ma Pampararo respinge in angolo. I tempi per il raddoppio però sono maturi e la firma sulla rete che chiude definitivamente il match è ancora di Nelli, anche se gran merito va al solito Matzedda che ruba palla e serve un cioccolatino al compagno.





La Voltrese vola quindi sempre più in alto e a festeggiare oggi è anche uno dei suoi giovani, si chiama Daniele Mantero che fa il suo esordio in prima squadra a soli 15 anni e 10 giorni, presente e futuro si incrociano in casa gialloblu.