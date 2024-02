Sampdoria-Brescia, l'ex capitano Volpi incontrerà i tifosi in piazza della Vittoria

Sabato 17 febbraio torna a Genova Sergio Volpi. L'ex capitano della Sampdoria sarà protagonista dell'iniziativa "A BordoC...ittà". L’oramai iconica panchina da calcio mobile, già protagonista lo scorso anno a Bari, Cosenza e Frosinone e in questa stagione a Como e Reggio Emilia, farà tappa anche in Liguria.

Sergio Volpi ha vestito la maglia blucerchiata dal 2002 al 2008 con un totale di 229 presenze e 25 goal tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Coppa Uefa. Incontrerà i tifosi, per una sessione di autografi e foto, sabato 17 febbraio 2024 in piazza della Vittoria, tra le ore 12 e le 13:30, e regalerà ai presenti i palloni Bkt.

La panchina di "A BordoC...ittà", prima dell’evento con Sergio Volpi, farà un giro per le vie di Genova e sarà accompagnata da uno striscione personalizzato che inviterà i tifosi a salutare la leggenda della loro squadra del cuore. Durante l’intervallo della partita Sampdoria-Brescia (calcio d'inizio alle 16:15 allo stadio Luigi Ferraris), poi, ci sarà la 'Bkt Football Truck Challenge' che coinvolgerà due tifosi blucerchiati in una gara di velocità con il Bkt Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie B.

Allo stadio, nel prepartita, saranno inoltre consegnati migliaia di gadget di Bkt Tires e le info-card su Fattore Campo che inviteranno tutti i tifosi a giocare alla nuova edizione del BKTpremia, il concorso ufficiale della Serie B che permetterà loro di vincere i premi ufficiali della società e accumulare punti fondamentali per la classifica del progetto di 'Fattore Campo' presentato dal Comune di Genova e dalla U.C. Sampdoria. Al momento la società ligure è in corsa con Bari e Catanzaro per i primi due posti in classifica che potrebbero valere la vittoria proprio progetto. In tal caso verrà riqualificato il campo multisport dei Giardini Buonvicini con l’asfaltatura di tutta la superficie, la successiva tracciatura di entrambe le aree di gioco e l’installazione di canestri e porte da calcetto.

