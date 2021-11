Volpre presenta Entella-Grosseto: "Dobbiamo fare risultato"

L’Entella va a caccia del tris per spiccare defiinitivamente il volo. I chiavaresi hanno vinto le ultime due gare in fila in campionato lasciandosi alle spalle una crisi di risultati che li aveva fatti precipitare fuori dalla zona play off. Il peggio però sembra passato, e domani alle 17,30 contro il Grosseto, penultima della classe, c’è la possibilità di rientrare nelle zone alte della graduatoria.

Volpe carica l’Entella in vista del Grosseto

Il tecnico dei liguri Gennaro Volpe racconta così la settimana vissuta al Comunale: “La sfida con l’Ancona ci ha lasciato buone sensazioni, la nostra settimana è stata finalmete normale, senza turni infrasettimanali, e abbiamo anche recuperato qualche giocatore. L’umore è sicuramente buono, ma non dobbiamo farci prendere dall’entusiamo, testa bassa e lavorare, l’ho detto più volte ai ragazzi”.

Il Grosseto non è formazione di alta classifica, ma Volpe non si fida: “Li ho visti giocare spesso, non stanno vivendo un gran momento, ma è una formazione propositiva che gioca un buon calcio. Noi dobbiamo fare una partita al massimo delle nostre possibilità, dobbiamo fare risultato”.

Alcune buone notizie arrivano dall’infermeria, Dessena e Schenetti sembrano recuperati, mentre non ci saranno Silvestre e Pellizzer oltre al lungodegente Morra: “Abbiamo ancora qualche giocatore importante fuori – spiega il tecnico dell’Entella – ma quelli che ci sono hanno dato garanzie per fare risultato anche domenica”.