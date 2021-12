Entella, verso la Viterbese: Rada c’è, Dessena ci prova

Vietato fermarsi, l’Entellla ha ripreso a volare e dopo il brillante 3-1 sul Cesena ha raggiunto il quarto posto nel girone B di Serie C a meno sei proprio dai romagoli e distaccato di 10 punti dalla vetta occupata dalla Reggiana.

Entella, verso la Viterbese con Rada a disposizione

In vista del prossimo match arrivano ancora buone notizie dall’infermeria della squadra chiavarese che va via via svuotandosi. E’infatti recuperato e a disposizione il giovane centrocampista Rada che quindi potrà essere schierato, se Volpe lo riterrà l’uomo giusto per la gara, nel match di domenica prossima. Incoraggiante anche la situazione di Daniele Dessena, non è ancora sicuro di poter recuperare, decisiva sarà la rifinitura, ma ci sono speranze di vederlo in campo.

La sfida come detto è da non sbagliare e l’occasione è ghiotta per avvicinarsi ancora ai piani altissimi della classifica. La Viterbese infatti è ultima in classifica con undici punti, nove scofitte e solo due vittorie fino ad oggi. Un avversario che però non sarà per niente morbido viste le ultime prestazione. L’ultima della classe infatti domenica scorsa è riuscita a stoppare sul pari la Reggiana in un testacoda che ha riservato la pù importante sorpresa della giornata. Una compagine in crescita quella laziale, visto che nei novanta minuti precedenti aveva trovato la seconda vittoria stagionale contro il Gubbio squadra di metà classifica, battuta tra l’altro in casa, nello stadio che sarà il teatro del prossimo match dell’Entella.