Vis Pesaro-Entella, probabili formazioni: poco turnover per Volpe

Volpe questa volta non vuole sbagliare. Dopo l'inaspettato e pesante ko contro la Lucchese, l'Entella affronta oggi la Vis Pesaro per continuare a correre verso i playoff. La seconda sfida in trasferta di fila è la conclusione di un lungo tour de force che ha visto i chiavaresi in campo sei volte in due settimane.

Non è però tempo di pensare al tunorver, bisogna stringere i denti e quindi in campo andranno i migliori, o meglio i migliori disponibili. Non ci saranno infatti Capello e Morosini, torna Paolucci ma molto probabilmente solo per la panchina.

Così i due ruoli cardini del rombo di centrocampo, regista e trequartista saranno affidati a Lipani e Schenetti e a completare il reparto saranno Plamieri e Karic. Davanti il ballottaggio Lescano-Magrassi dovrebbe premiare ancora una volta il secondo, inamovbile invece Merkaj. In difesa Pellizzere Chiosa protegerrano Borra centralmente, sugli esterni spazio a Pavic e Coppolaro.

Le probabili formazion di Vis Pesaro-Entella

Vis Pesaro (3-5-2) Farroni, Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Acquadro, Coppola, De NUzzo; Tonso; Gucci, Cannavò

Entella (4-3-1-2) Borra, Pavic, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Palmieri, Lipani, Karic; Schenetti, Merkaj, Magrassi