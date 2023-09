Vis Pesaro-Entella, probabili formazioni: le scelte di Banchieri e Melucci

Dopo l'umiliazione nel derby, come l'ha definita ieri il Dg Matteazzi, l'Entella torna in campo oggi alle 18,30 in trasferta contro la Vis Pesaro. Sarà la prima gara senza Volpe dopo oltre due anni, il tecnico è stato esonerato dopo il ko con il Sestri Levante e in panchina andrà l'allenatore della Primavera Melucci, in attesa che venga annunciato il nuovo mister con Fabio Gallo in pole position.

L'Entella arriva alla sfida con soli due punti in classifica dopo i pareggi, deludenti, con Ancona e Pineto che hanno contribuito alla scelta del cambio del tecnico. L'avversario di giornata sarò la Vis Pesaro che ha iniziato ancora peggio il campionato dei chiavaresi. I padroni di casa infatti hanno perso tutte le partite contro Carrarese, Olbia e Spal senza ancora segnare, unica squadra in tutto il girone B di Serie C.

In campo per la Virtus sarà rivoluzione a metà con Melucci che schiererà il 3-4-2-1 in cui tornano titolari Meazzi e Tomaselli, invocati persino dal presidente Gozzi dopo il derby. In attacco spazio a Clemenza e Santini, solo panchina per Zamparo, mentre in difesa si dovrebbe rivedere Manzi davanti a De Lucia.

Vis Pesaro-Entella, probabili formazioni

Vis Pesaro (3-4-1-2) Neri, Rossoni, Tonucci, Zoia; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Peixoto; Mercandella; Sylla, Pucciarelli

Entella (3-4-2-1) De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini; Tomaselli, Tascone, Petermann, Di Mario; Clemenza, Meazzi; Santini

Vis Pesaro-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di Pesaro di oggi alle 18,30 sarà trasmessa in tv da Sky al canale 256, gli abbonati potranno godersi lo spettacolo anche in streaming sulla App Sky, tutti gli altri potranno acquistare le partite di Serie C su NOW TV.