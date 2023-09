Entella sempre più in basso, sconfitta anche con la Vis Pesaro

Continua il periodo difficile dell'Entella che perde 2-0 sul campo della Vis Pesaro accumulando il secondo ko di fila dopo quello nel derby con il Sestri Levante ed è alla quarta gara senza i tre punti. I chiavaresi con in panchina Melucci al posto dell'esonerato Volpe ma solo per oggi poi tornerà a occuparsi della Primavera, sono penultimi in classifica con due punti nel girone B di Serie C. La sconfitta di oggi fa male perché l'avversario fino a questo momento aveva sempre perso e mai aveva segnato nei primi tre turni, da domani si proverà a voltare pagina probabilmente con Fabio Gallo in panchina a cui andrà il difficile compito di rialzare la formazione ligure.

Vis Pesaro-Entella 2-0, la cronaca

Partono meglio gli ospiti che al 7' hanno già l'occasione per passare con Faggioli che sciupa una ghiotta opportunità ben imbeccato da Meazzi. L'Entella ha il predominio territoriale ma al 20' a passare è la Vis Pesaro con Da Pozzo che supera De Lucia con un gran tiro. I chiavaresi continuano a spingere e nel finale di tempo sfiorano il gol con Santini che di testa mette la palla alta di poco, poi è Faggioli a provarci in diagonale ma Neri è attento.

L'attaccante è il più pericoloso dei suoi anche nella ripresa, al 51' sembra fatta per il pareggio ma un difensore sula linea respinge il suo tocco di testa. Si fa vedere spesso a destra anche Zappella e al 72' è suo l'assist per Zamparo, entrato da poco, ma la conclusione è fuori. La Vis Pesaro si vede solo in ripartenza con Pucciarelli al 77' ma De Lucia è bravo a deviare. All'82' altro brivido per l'Entella con Rossetti che colpisce il palo sfruttando il calcio d'angolo battuto da Valdifiori. Nel finale altra super occasione per i chiavaresi con Siatounis che di testa colpisce a colpo sicuro ma Neri si supera e respinge. Prima del fischio d'inizio la Vis Pesaro raddoppia con Iervolino che approfitta di un errore della difesa avversaria e chiude il match.

Il tabellino di Vis Pesaro-Entella 2-0

Reti: 23' Da Pozzo, 95' Iervolino

Vis Pesaro (3-4-1-2) Neri, Cusumano, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo, Iervolino, Valdifiori, Zoia; Marcandella (69' Rossetti); Pucciarelli, Sylla

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Parodi, Kontek (78' Banfi), Bonini; Tomaselli (46' Zappella), Lipani, Tascone (64' Siatounis), Di Mario; Meazzi (64' Disanto); Santini (54' Zamparo), Faggioli

Ammoniti: Kontek, Zappella, Parodi, Rossetti