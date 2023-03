Vis Pesaro-Entella 0-2, Volpe: "Bravi anche a stringere i denti"

L'Entella batte 2-0 la Vis Pesaro in trasferta con un gol per tempo e vola a meno due dalla capolista Reggiana. La corsa verso la promozione in Serie B dei chiavaresi subisce così una forte accelerata con i liguri che sono in grande forma e adesso puntano davvero ad un bersaglio che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile.

Le parole di Volpe dopo Vis Pesaro-Entella 0-2

Il tecnico Volpe analizza così la gara sul sito ufficiale dei chiavaresi: “Devo fare i complimenti al gruppo, a chi ha giocato dall’inizio e a chi è entrato, tutti hanno fatto una prestazione importante. Conoscevamo le difficoltà della partita, siamo stati bravi a sbloccarla subito con un grandissimo approccio e a stringere i denti nel momento di maggiore difficoltà prima di trovare il 2-0″.

Nessun riferimento alla classifica per il mister: “La gara nascondeva parecchie insidie, la Vis Pesaro ha degli ottimi giocatori. In questa fase del campionato la posta in palio è alta, la palla pesa per tutti, noi dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a inseguire il nostro obiettivo, ovvero quello di fare più punti possibile. Tutto quello che abbiamo raccolto ce lo siamo meritato sul campo con il sudore e con la fatica”.