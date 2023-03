L'Entella batte la Vis Pesaro e "vede" la Reggiana

La corsa per il primo posto nel girone B di Serie C si è definitivamente riaperta questo fine settimane. L'unica posizione che vale l'accesso diretto alla Serie B è infatti tornata in bilico prima con il pareggio 2-2 della Reggiana con il Rimini e poi con il successo odierno dell'Entella contro la Vis Pesaro 2-0 di oggi. I liguri ora sono solo a due lunghezze di distanza dalla capolista.

Vis Pesaro-Entella 0-2, gol e cronaca

Volpe deve rinunciare a Pellizzer, Morosini e Clemenza e inserisce a sorpresa nella formazione titolare Meazzi e non Ramirez alle spalle delle punte Merkaj e Zamparo. Scelta giusta visto che passano solo tre minuti e l'Entella è già davanti con Meazzi che mette un cioccolatino sul secondo palo per Corbari, il centrocampista deposita in rete e lancia i suoi verso la vittoria. Al 21' raddoppio annullato a Paolucci che "spara" da lontano ma la sua conclusione viene deviata da Merakj in posizione di fuorigioco. Nel finale di tempo Gavazzi impegna Borra e Zamparo di testa colpisce centralmente.

Nella ripresa Volpe azzecca anche il cambio, fuori Corbari dentro Tascone al 69' e il neo entrato ci mette solo sei minuti a infilare il raddoppio da pochi passi su assist di Tenkorang, anche lui entrato nella ripresa. Prima del fischo finale ci prova anche il difensore centrale Sadiki ma senza fortuna.

L'Entella esce così dal campo della Vis Pesaro con tre punti e a quattro giornate dalla fine mette nel mirino la Reggiana, sabato alle 17,30 liguri impegnati con il Pontedera ed emiliani in campo con la Recanatese.