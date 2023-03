Vis Pesaro-Entella 0-2, Corbari e Tascone in coro: "Tre punti fondamentali"

Due centrocampisti si sono presi la scena oggi in Vis Pesaro-Entella 0-2, Corbari e Tascone sono gli autori dei gol dei chiavaresi che ora sono a meno due dalla capolista Reggiana.

Le parole di Tascone e Corbari dopo Vis Pesaro-Entella 0-2

Felice per la rete e non solo Tascone: "Partita preparata benissimo in settimana, sapevamo che questo campo è difficilissimo, ma siamo stati bravi a portarla a casa. Sicuramente sono contento per il gol, ma mi interessa poco, noi entriamo in campo per dare la scossa e aiutare la squadra e anche oggi lo abbiamo fatto. Ora non guardiamo alla Reggiana, dobbiamo solo vincere il resto delle partite e poi vedere come andrà a finire"

Dello stesso parere è Corbari: "Tre punti fondamentali, adesso sono quattro finali in cui non possiamo pensare ad altro se non vincerle tutte. Era la partita che ci aspettavamo loro hanno messo in campo tanta fisicità. Ora pensiamo a sabato, al Pontedera, sappiamo che non dipende da noi quindi non possiamo fare altro che provare a vincere sempre".