Sampdoria: dalla Roma è arrivato il centrocampista Villar

Gonzalo Villar è arrivato in prestito dalla Roma con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro, il giovane calciatore spagnolo è un regista di centrocampo pronto a puntellare il reparto centrale della formazione blucerchiata.

Un giocatore a lungo corteggiato dalla Sampdoria, perchè rispecchia il modello ideale di centrocampista cercato da Marco Giampaolo. Un giocatore al tempo stesso atletico ma dotato di ottima tecnica e in grado di dettare i tempi delle manovre di gioco.

Già nello scorso mercato invernale il giocatore era stato vicino alla Sampdoria, ma le note difficoltà societarie conseguenti all'arresto dell'ex presidente Ferrero avevano bloccato la trattativa.

In questa sessione estiva il ds Faggiano ha potuto riaprire la trattativa con la Roma, anche grazie al tesoretto derivante dalla cessione di Damsgaard al Brentford che porterà nelle casse societarie 16 milioni più 4 di bonus.

Il giocatore, all'arrivo a Genova, ha mostrato grande entusiasmo per la nuova avventura, felice anche di essere allenato da Giampaolo che, secondo lo stesso Villar, in carriera ha valorizzato tanti calciatori con le sue stesse caratteristiche.

Il centrocampista spagnolo raccoglierà l'eredità di Ekdal, ceduto allo Spezia, e dovrà prendere in mano le redini del centrocampo blucerchiato, che è il reparto in maggiore difficoltà in questo inizio di stagione come si è visto anche nel match di Coppa Italia con la Reggina, vinto per 1 a 0. Nella partita con gli amaranto, una Sampdoria orfana di Ekdal, Thorsby e Damsgaard, ha faticato a battere la formazione di serie B e ha mostrato difficoltà a costruire il gioco.

Il nuovo innesto rappresenta una pedina fondamentale per la formazione 2022/23 e già da oggi sarà aggregato al gruppo per gli allenamenti a Bogliscao, pronto per essere a disposizione del tecnico blucerchiato.