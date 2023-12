Sampdoria, tegola Vieira: i tempi di recupero

Ennesima tegola per la Sampdoria. Anche Ronaldo Vieira, uno tra i più positivi in questa stagione e perno di centrocampo per Pirlo, sarà costretto a un lungo stop dopo l'infortunio nel match contro il Brescia. Lo stop del centrocampista si aggiunge a quello di Borini, operato e fermo per almeno un paio di mesi, e alla lunga serie di problemi fisici avuti dai giocatori in questa prima parte di stagione. Da Benedetti a Pedrola, passando per Ferrari, Malagrida e Murru.

Ronaldo Vieira è stato infatti intanto sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Le condizioni del centrocampista, sottoposto a terapie al 'Mugnaini', saranno rivalutate tra una ventina di giorni. lo rivedremo probabilmente nel 2024.

Nel frattempo prosegue la preparazione in vista della sfida cruciale contro il Lecco, in programma allo stadio Luigi Ferraris sabato 9 dicembre alle ore 14. Match cruciale per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica contro una diretta concorrente. Mercoledì 6 dicembre c'è stata una seduta di allenamento incentrata su attivazione, torelli e partitella tattica. Individuali sul campo per Antonio Barreca, Leonardo Benedetti e Lorenzo Malagrida; differenziato in palestra per Pajtim Kasami ed Estanislau Pedrola, lo spagnolo è ancora alle prese con il proprio percorso di recupero.