VIDEO | Udinese-Genoa 0-0: attacco spuntato e 'brodino' per Shevchenko

Pareggio e reti bianche e primo punto per il Genoa di Shevchenko che sale a quota dieci punti in classifica, ma rimane al terzultimo posto in piena zona retrocessione. Buona prova del Grifone che concede pochissimo all'Udinese, ma fatica anche a rendersi pericoloso. Una sola grande occasione per portare a casa i tre punti, quella che capita a Ekuban a fine primo tempo, ma l'italo-ghanese spreca tutto calciando a lato a tu per tu con il portiere. Nella ripresa protesta il Grifone per la mancata espulsione di Molina (brutto fallo su Rovella, era già ammonito) e la grande occasione per i tre punti capita all'Udinese, grande chiusura di Cambiaso e palla che poi tocca il palo prima di spegnersi sul fondo. Nel recupero goal annullato per fuorigioco a Success.

Udinese-Genoa 0-0, la cronaca

La novità di formazione è la coppia d'attacco Bianchi-Ekuban, per il resto poche sorprese con un 3-5-2 e un Grifone molto coperto come contro la Roma. Botta e risposta in avvio tra Badelj (conclusione alta) e Beto (deviazione in angolo), poi sembra più intraprendente la formazione friulana, ma il Genoa regge bene, non corre grossi rischi e prova a pungere in contropiede: lampo di Rovella al 33' con un gran tiro dalla distanza parato in due tempi da Silvestri, occasionissima per Ekuban al 42': gran giocata a superare Samir, ma erroraccio davanti a Silvestri con il piattone troppo aperto e la palla che termina sul fondo.

Nessun cambio a inizio ripresa per il Grifone, che protesta subito per un brutto fallo di Molina (già ammonito) su Rovella, l'arbitro ferma il gioco ma non estrae il secondo giallo per il giocatore argentino. Decisione molto discutibile e infatti Gotti corre subito ai ripari sostituendolo con Perez. L'Udinese prende in mano le redini del gioco e spinge alla ricerca del vantaggio: ci provano Udogie al 66' (palla a lato dopo un bello scambio con Deulofeu) e Walace al 69' (tiro centrale che non sorprende Sirigu), ma l'occasione enorme per il vantaggio arriva al 77' a Beto che entra in area, ma trova la deviazione decisiva prima di Cambiaso e poi del palo. Il Genoa non sta a guardare e in contropiede all'82' replica con Ghiglione che trova la pronta risposta di Silvestri. Brivido nel recupero con la rete di Success annullata (giustamente) per fuorigioco. Finisce così, con un 'brodino' che confemra i limiti del Genoa, ma consente di muovere la classifica in vista di un ciclo terribile di sfide. A gennaio servono rinforzi, e tanti.

Udinese-Genoa 0-0 | Tabellino e voti

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri 6; Becao 6.5, Nuytinck 6.5 (46' Samardzic 5.5), Samir 6; Molina 5 (56' Perez 5.5), Arslan 6 (56' Makengo 5.5), Walace 6.5, Udogie 6.5; Pereyra sv (13' Pussetto 5.5), Deulofeu 5.5 (86' Success sv); Beto 6. All. Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu 6; Biraschi 6, Masiello 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (57' Ghiglione 6.5), Sturaro 6 (89' Traorè sv), Badelj 6 (72' Hernani 6), Rovella 6.5, Cambiaso 6.5; Ekuban 5, Bianchi 5 (72' Pandev 6). All. Shevchenko.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia.

NOTE: ammoniti Vasquez, Sabelli, Molina, Makengo, Pussetto e Ghiglione.