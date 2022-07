Sampdoria-Parma 1-1: Leris risponde a Juric, sorpresa Yepes

Sampdoria-Parma, seconda amichevole della stagione blucerchiata, termina 1-1 con Leris che risponde a Juric. Nel primo tempo parte fortissimo la formazione di Giampaolo che impone il proprio gioco agli avversari e va vicina al gol con Verre, Candreva (gran tiro che colpisce la traversa) e Sabiri. Al primo affondo, però, passa in vantaggio la squadra di Pecchia (un po' troppo aggressiva nel complesso, evitabile qualche fallo) con Juric che da dentro l'area batte Audero.

Nella ripresa pareggia subito la Samp: punizione insidiosa di Sabiri respinta in qualche modo, con i piedi, da Chichizola e tap-in in spaccata di Leris. Tra un cambio e l'altro cala un po' il ritmo, l'occasione migliore nella ripresa capita a Verre, ma al 65' fallisce il possibile sorpasso. Migliore in campo il giovane Yepes, centrocampista classe 2002 messo in cabina di regia al posto di Ronaldo Vieira, ha mostrato carattere, grinta e personalità. Da sottolineare anche la prestazione del solito Sabiri, spina nel fianco costante per gli avversari.

Sampdoria-Parma 1-1 | Tabellino

Reti: 35′ Juric; 51′ Léris

Sampdoria (4-1-4-1): Audero (73'. Ravaglia); Depaoli (73' Somma), Ferrari (73' Farabegoli), Colley (66' Murillo), Murru (66' Augello); Yepes; Candreva (46' Léris), Rincón (66' Trimboli), Verre (73' Askildsen), Sabiri (73' Stoppa); Caputo (66' Quagliarella). A disposizione: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca. All.: Giampaolo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola (46' Colombi); Delprato (46' Coulibaly), Romagnoli (46' Circati), Valenti (66' Osorio), Oosterwolde (46' Zagaritis); Estevez (46' Sohm), Juric (66' Buayi-Kiala); Sits (46' Camara, 75′ Dierckx), Vazquez (66' Bonny), Mihaila (46' Benedyczak, 75' Marconi); Inglese (46' Tutino). A disposizione: Corvi. All.: Pecchia.

Arbitro: La Penna di Roma.

Sampdoria-Parma 1-1 | Video gol