VIDEO | Sampdoria-Verona 3-1: ribaltone blucerchiato con Candreva, Ekdal e Murru

Seconda vittoria consecutiva e iniezione di fiducia per la Sampdoria che ribalta il Verona nel secondo tempo e allunga ulteriormente sulla zona rossa mettendo in sicurezza la propria classifica. Primo tempo senza grosse occasioni, con gli Scaligeri in vantaggio grazie a Tameze (con la complicità di Yoshida), ripresa completamente diversa con la grande reazione blucerchiata e la remuntada firmata da Candreva, Ekdal e Murru. Tre punti d'oro per il proseguo del campionato, ma non c'è tempo per dormire sugli allori: martedì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale: blucerchiati che giocheranno in Toscana alle 18.30 contro la Fiorentina.

Sampdoria-Verona 3-1, la cronaca

Parte forte il Verona che ci prova con Barak dopo 3 minuti, poi prendono le misure i blucerchiati che controllano bene gli avversari e guadagnano centimetri in campo, anche se non riescono a rendersi pericolosi. Buona iniziativa degli Scaligeri al 21' con Lazovic che scalda i guantoni di Audero, replica Verre al 22' con un tiro-cross respinto in tuffo da Montipò. La formazione di D'Aversa al 34' perde Ferrari per l'ennesimo infortunio (questa volta al polso), al suo posto entra Yoshida che dopo 3 minuti è protagonista in negativo: prima allontana male un pallone colpito di testa da Simeone e poi devia alle spalle di Audero la conclusione potente di Tameze che porta in vantaggio il Verona. Reazione rabbiosa dei blucerchiati che si riversano in attacco, l'occasione per il pareggio capita a Caputo al 44', grande risposta di Montipò a tu per tu e squadre negli spogliatoio dopo tre minuti di recupero in cui la Samp chiude in attacco.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo: ci prova subito Ekdal con una bordata respinta in corner da un difensore, poi è il turno di Quagliarella con un tiro che non sorprende il portiere avversario. Al terzo tentativo, finalmente, il pareggio arriva: palla persa da Lazovic e ripartenza innescata da Verre che sventaglia in area al 51' per Caputo, sponda perfetta con il petto e palla a Candreva che in diagonale buca Montipò sul palo lontano. L'ex Inter dedica il sesto goal stagionale a Damsgaard, da tempo infortunato, mostrando la sua maglietta alle telecamere. Il Verona non ci sta e ci prova con Simoene, ma è bravissimo Audero al 58' e i blucerchiati riprendono in mano il pallino del gioco per cercare il ribaltone. Occasione per Caputo (64') e replica gialloblù con Ilic (69'), poi al 77' arriva il 2-1 con un colpo di testa perfetto di Ekdal su assist del solito, incontenibile, Candreva. Il copione del match a questo punto cambia con il Verona che cerca di tornare in partita e la Samp che resiste, D'Aversa si copre nel finale togliendo sia Caputo che Quagliarella, unica punta Gabbidini con una difesa rinforzata da Dragusin e Murru (fuori anche Augello): l'occasione per il 2-2 capita a Caprari, ma Audero si distende bene sventando la minaccia e Murru chiude definitivamente i conti al 90' al termine di una bella ripartenza: tiro di Gabbiadini respinto e palla al neoentrato che può ragionare e piazzarla sul palo lontano. Tre punti d'oro, ottenuti con carattere per una Samp che sembra davvero aver scacciato i fantasmi.

Sampdoria-Verona 3-1 | Tabellino | Voti

RETI: 37' Tameze, 51' Candreva, 77' Ekdal, 90' Murru

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6.5; Ferrari 6.5 (34' Yoshida 5.5), Colley 6.5, Augello 6 (85' Murru 7); Candreva 8, Ekdal 7, Verre 6.5 (65' Silva 6), Thorsby 6; Caputo 6.5 (85' Gabbiadini 6), Quagliarella 5.5 (85' Dragusin sv). All. D'Aversa.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6.5; Dawidowicz 5.5, Ceccherini 5, Casale 6 (83' Cancellieri sv); Faraoni 6, Tameze 7 (75' Veloso 6), Ilic 6, Lazovic 6; Barak 5.5, Caprari 5; Simeone 5.5 (66' Lasagna 5.5). All. Tudor.

ARBITRO: Maggioni di Lecco.

NOTE: ammoniti Bereszynski, Faraoni, Ekdal, Thorsby e Quagliarella.