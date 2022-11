Sabiri segna al Mondiale: l'impresa del Marocco è a tinte blucerchiate

Abdelhamid Sabiri entra a gara iniziata e trascina il Marocco verso l'impresa contro il Belgio. Il centrocampista offensivo della Sampdoria estrae dal cilindro una punizione da posizione impossibile (con la complicita di Courtois) portando in vantaggio i Leoni dell'Atlante a un quarto d'ora dalla fine del match valido per la seconda giornata del girone F. Nel recupero fissa lo 0-2 Aboukhlal e la nazionale nordafricana vola al primo posto nel girone con 4 punti proprio davanti ai Diavoli Rossi in attesa di Croazia-Canada, rispettivamente con uno e zero punti.

Una buona notizia anche per la Sampdoria, sia per far crescere il valore di uno dei pochi giocatori che sembrano aver mercato, che sul piano tecnico nel caso alla fine rimanesse in blucerchiato, nonostante le tante voci delle ultime settimane e un 2022 chiuso tra problemi fisici e gare sottotono.

Per Sabiri si tratta della quarta presenza con la maglia della nazionale marocchina e del secondo goal, il primo l'aveva segnato all'esordio contro il Cile lo scorso mese di settembre. Non è mai partito titolare, è sempre subentrato.