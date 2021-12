VIDEO | Roma-Sampdoria 1-1: Gabbiadini replica a Shomurodov, un punto sotto l'albero blucerchiato

Buona prova della Sampdoria che trova un punto sotto l'albero nella difficile trasferta di Roma. Il 2021 si chiude con il quarto risultato utile consecutivo, con 20 punti in classifica e un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. In attesa di novità sul fronte societario D'Aversa si gode una Samp in crescita anche sul piano del gioco. Nel primo tempo i blucerchiati controllano bene e rischiano molto poco mentre nella ripresa sfiorano subito il vantaggio con Candreva (palo interno clamoroso al 53'), poi trovano un super Falcone che si supera su Zaniolo e Afena Gyan tra 60' e 62', ma capitolano al 72' quando Shomurodov trova il varco giusto per il vantaggio giallorosso. Grande reazione e pareggio nel giro di 8 minuti, guizzo di Quagliarella e palo di Colley prima del tap-in vincente di Gabbiadini. Nel finale regge il muro di D'Aversa, ultimo brivido un tiro alto di Mkhitaryan.

Roma-Sampdoria 1-1, la cronaca

Buon primo tempo della Sampdoria che lascia il pallino del gioco alla Roma, ma non disdegna qualche buona ripartenza. Poche le occasioni clamorose con il gioco che ristagna a centrocampo: al 25' Veretout calcia forte sul primo palo, prolunga Ibanez, ma Abraham non trova la deviazione vincente, replica Gabbiadini un minuto dopo con un tiro dalla distanza che termina di poco alto sulla traversa. Al 30' incursione di Zaniolo chiusa molto bene da Augello, poi ancora Gabbiadini prova a spaventare Rui Patricio con un sinistro potente paratoin tuffo. Nel finale Roma che alza il baricentro, ma che conclude solo una volta con Mkhitaryan (42') senza spaventare Falcone.

Nella ripresa subito occasione d'oro per Candreva che, da dentro l'area, trovalo spiraglio giustoma colpisce un clamoroso palo interno a Rui Patricio battuto. Prende quindi campo la Roma,ma Falcone alza la saracinesca: al 60' respinge di pugno un tiro violento di Zaniolo e al 62' compie un vero e proprio miracolo, prima conclusione di Zaniolo respinta e poi super parata sul tap-in di Afena Gyan. Il portiere blucerchiato non può però fare nulla al 72' sulla caparbia azione del de neoentrato Shomurodov che con il destro trova il varco nel traffico portando in vantaggio i giallorossi. Grande reazione dei ragazzi di D'Aversa che al 79' vanno vicinissimi al pareggio con Askildsen e un minuto dopo, su sviluppi di corner, trovano l'1-1. Palla spiovente per Quagliarella, diagoale teso e deviazione di Colley sul palo, sulla respinta è pronto Gabbiadini che trova il quinto gol nelle ultime cinque partite. Nel finale spinge la Roma ma la Samp si chiude bene, al 90' l'ultimo brivido con un tiro di Mkhitaryan che termina di poco alto.

Roma-Sampdoria 1-1 tabellino e voti

RETI: 72' Shomurodov, 80' Gabbiadini

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Veretout 6.5 (67' El Shaarawy 5.5), Cristante 6.5, Mkhitaryan 6.5, Vina 5.5 (67' Shomurodov 7); Zaniolo 6.5, Abraham 6 (47' Afena Gyan 5.5). All. Mourinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone 7; Bereszynski 6 (76' Ciervo 6), Yoshida 6, Colley 7, Augello 6; Candreva 6 (89' Depaoli sv), Ekdal 6 (37' Ferrari 6.5), Silva 6, Askildsen 6 (89' Yepes sv); Gabbiadini 7, Caputo 5.5 (76' Quagliarella 6.5). All. D'Aversa.

ARBITRO: Giacomelli di Trireste.

NOTE: ammoniti Bereszynski, Falcone e Askildsen.