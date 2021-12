VIDEO | Genoa-Milan 0-3: lampo di Ibra, poi scende in campo il Messias

Troppo Milan per il Genoa, che dopo il pareggio contro l'Udinese incassa la settima sconfitta in quindici partite e rimane ancorato al terzultimo posto in classifica a una lunghezza dallo Spezia e cinque da Venezia, Sampdoria e Udinese (che ha una gara in meno e giocherà domani contro la Lazio). Non era forse la gara migliore per invertire la tendenza contro la formazione di Pioli, reduce da due sconfitte, ma a differenza delle prime due gare di Shevchenko il Genoa si trova subito a inseguire (lampo di Ibrahimovic su punizione al 9') e a cavallo tra i due tempi capitola definitivamente, travolto dalla doppietta di Messias. Maignan compie un paio di interventi importanti su Ekuban e Portanova, ma bisogna già voltare pagina in questo ciclo terribile che porta a un 2022 carico di speranze dopo il cambio di proprietà: domenica 5 gennaio sfida alla Juventus alle 20.45, poi ci sarà il derby venerdì 10. Servono punti per rimanere sul treno salvezza.

Genoa-Milan 0-3, la cronaca

Pronti-via e il Milan perde Kjaer per infortunio, poi i rossoneri passano in vantaggio: nove minuti sul cronometro e punizione da 30 metri di Ibrahimovic che lascia di stucco Sirigu. Gara in salita con la formazione di Pioli a spingere e lo svedese che al 17' trova la risposta in corner del portiere rossoblù. Il Grifone tiene bene il campo e spaventa Maignan con Rovella al 27', nel finale di tempo però esce di nuovo il Diavolo che al 42' va vicinissimo al raddoppio con Diaz (palla alta di pochissimo) e al secondo minuto di recupero trova il 2-0: tiro di Krunic rimpallato dopo un delizioso colpo di tacco di Ibra, palla spiovente intercettata da Messias che di testa beffa Sirigu con un tocco morbido.

Nella ripresa subito pericoloso Ibrahimovic (Sirigu blocca senza problemi) poi va vicinissimo al goal il Genoa con un colpo di testa di Ekuban respinto con un vero e proprio miracolo da Maignan. Spinge il Grifone che ci prova ancora con l'italo-ghanese, ma il portiere rossonero non si fa sorprendere al 52' e al 61' il Milan cala il tris con Messias che sigla la personale doppietta grazie a un diagonale dopo aver ricevuto palla dentro l'area da Brahim Diaz. Gara di fatto chiusa, ma c'è ancora spazio per un altro miracolo di Maignan, questa volta su un pallonetto dalla lunga distanza di Portanova (79').

Genoa-Milan 0-3 | Tabellino | Voti

RETI: 9' Ibrahimovic, 47' e 61' Messias

GENOA (3-5-2): Sirigu 5.5; Masiello 6, Vasquez 5 (76' Bani 6), Vanheusden 5.5; Ghiglione 5, Sturaro 5.5 (46' Hernani), Badelj 5 (61' Galdames 5.5), Rovella 6 (76' Portanova), Cambiaso 5.5; Ekuban 5.5, Bianchi 5.5 (61' Pandev 5.5). All.: Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Kalulu 6.5, Kjaer sv (4' Gabbia 6, 46' Florenzi 6), Tomori 6.5, Theo Hernandez 7; Tonali 6.5 (76' Saelemaekers 6), Kessie 6; Messias 8, Krunic 6.5, Brahim Diaz 7 (76' Bakayoko 6); Ibrahimovic 7.5 (59' Pellegri 6). All. Pioli.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

NOTE: ammoniti Gabbia, Masiello e Rovella.