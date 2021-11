VIDEO | Fiorentina-Sampdoria 3-1: illusione Gabbiadini, alla Viola basta un tempo per la rimonta

Dopo due vittorie consecutive contro Salernitana e Verona cede il passo la Sampdoria, che si illude in avvio con Gabbiadini che finalmente si sblocca, ma subisce la rimonta della Fiorentina già nel primo tempo: Callejon pareggia al 24', poi firmano il sorpasso Vlahovic e Sottil tra 33' e 45' con gravi errori dei singoli nella fase difensiva, doppio errore di Murru e anche la coppia Ferrari-Colley non è perfetta in occasione del secondo goal. Nella ripresa timidi tentativi per riaprirla, ma la Fiorentina regge bene e sfiora anche in contropiede il quarto goal ancora con Sottil. Con il passare dei minuti calano i blucerchiati che solo nel finale con Candreva sfiorano il secondo goal, in classifica rimangono fermi a quota 15 punti in classifica: sopra la zona rossa, ma non abbastanza per dormire sonni tranquilli.

Fiorentina-Sampdoria 3-1, la cronaca

Fuori Quagliarella e Augello e dentro Gabbiadini e Murru, queste le novità nella formazione di D'Aversa, subito molto aggressiva in campo. La prima occasione è della Fiorentina con un calcio di punizione di Biraghi che sfiora l'incrocio dei pali al 4', la replica blucerchiata (anche se oggi la maglia è quella rossa) al 6' con un tiro di Gabbadini dalla lunga distanza che non impensierisce Terracciano. Partita accesa e al 7' Vlahovic scalda i guantoni di Audero, poi passa in vantaggio la Samp con una perfetta girata di testa di Gabbiadini su assist al bacio di Candreva. Secondo goal in campionato per Manolo, che finalmente si sblocca lasciandosi alle spalle i problemi fisici. La gioia, però, dura pochissimo: al 24' Callejon brucia Murru sul secondo palo e insacca raccogliendo il cross di Sottil, poi al 33' ribalta tutto Vlahovic anticipando Colley e portando la Viola sul 2-1. La Fiorentina fa la gara e la Samp resiste e riparte in contropiede, al 38' Bereszynski sfiora il 2-2 con un bel tiro a giro che esce di poco, ma al 45' arriva la doccia fredda con il 3-1: Biraghi per Bonaventura che supera Murru e mette in mezzo, un rimpallo favorisce Sottil che, da due passi, buca Audero.

Nessun cambio nella ripresa, primo lampo blucerchiato al 51' con Gabbiadini che da posizione defilata calcia sull'esterno della rete, poi il tecnico blucerchiato decide di cambiare qualcosa: fuori Murru, Caputo e Verre e dentro Augello, Ciervo e Quagliarella. La Samp prova ad alzare il baricentro ed è ancora pericolosa con il solito Gabbiadini, ma viene infilata in contropiede da Sottil che grazia Audero a tu per tu al 59' calciando a lato. Spingono i ragazzi di D'Aversa che provano a pungere da corner con Colley e poi con Quagliarella (doppia deviazione in corner), ma non riescono a riaprire il match. Nel finale ci prova anche Candreva, prima con un colpo a effetto (palla alta) e poi con un diagonale su suggerimento di Thorsby al 91', palla deviato in angolo. Niente da fare, la formazione di D'Aversa non trova il goal ed esce sconfitta, anche questa volta ci sarà poco tempo per recuperare perché nel fine settimana si torna in campo: domenica 5 dicembre sfida alla Lazio allo stadio Luigi Ferraris.

Fiorentina-Sampdoria 3-1 | Tabellino | Voti

RETI: 15' Gabbiadini, 24' Callejon, 33' Vlahovic, 45' Sottil

FIORENTINA (4-3-3) Terracciano 6; Venuti 6, Quarta 6, Igor 6, Biraghi 6.5; Bonaventura 7.5, Torreira 6.5, Duncan 6 (77' Maleh sv); Callejon 7 (89' Di Stefano sv), Vlahovic 7 (89' Kokorin sv), Sottil 6.5 (67' Saponara 6). All. Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5.5 (71' Dragusin 6), Ferrari 5 (83' Chabot sv), Colley 5.5, Murru 4 (54' Augello 6); Candreva 6.5, Thorsby 6, Silva 5.5, Verre 5 (54' Ciervo 6); Caputo 5 (54' Quagliarella 5.5), Gabbiadini 6.5. All. D'Aversa.

ARBITRO: Dionisi dell'Aquila

NOTE: ammoniti Gabbiadini, Colley e Ferrari.