VIDEO | Empoli-Sampdoria 0-3: blitz blucerchiato, doppietta di Caputo

Candreva e Caputo trascinano la Sampdoria che, alla quarta giornata, trova il primo successo della gestione D'Aversa e sale a cinque punti in classifica. Blucerchiati padroni del campo ed Empoli battuto 3-0 grazie alla doppietta dell'ex di turno e al goal dell'esterno.

Partenza forte dei toscani e occasionissima dopo 2 minuti con Mancuso che trova la grande risposta di Audero, passano altri 120 secondi e dall'altra parte Ismajli rischia l'autogol su un tiro di Candreva, palla in corner. I blucerchiati prendono quindi in mano le redini del gioco e, trascinati da un Candreva in forma smagliante, si rendono pericolosissimi al 14' con l'ex Inter che calcia sul primo palo e trova la risposta di Vicario. Grande azione al 22' sull'asse Damsgaard e Caputo e gran tiro che sfiora l'incrocio, l'arbitro però aveva segnalato l'offside, poco male perché al 31' arriva il vantaggio della Samp con il più classico goal dell'ex (che chiede "scusa" e non esulta): cavalcata di Candreva e palla col contagiri per Caputo che, a tu per tu, supera Vicario. Reagisce l'Empoli che prova a stuzzicare Audero prima con Luperto e poi due volte con Mancuso, ma anche la Samp va vicinissima al goal con il solito "Ciccio" che al 40' si fa chiudere lo specchio dal portiere avversario e con Quagliarella che dal limite sfiora il palo al 41'.

Nella ripresa i blucerchiati ripartono altrettanto convinti e nei primi due minuti vanno vicini al raddoppio con due conclusioni di Damsgaard respinte in corner da Vicario, al 50' ancora occasionissima per Caputo che da corner colpisce la traversa, il goal è nell'aria e porta ancora la firma del numero 10 che riceve palla in area da Bereszynski e col sinistro, dopo una finta, buca Vicario. La classica esultanza con il boccale di birra, questa volta, arriva. Empoli che reagisce e al 61' trova il goal con Cutrone, l'arbitro però annulla per fuorigioco. Pericolo scampato, ma campanello d'allarme per una Samp che dopo il raddoppio si è abbassata troppo, ci pensa Candreva a scacciare i fantasmi con un gran goal che impreziosisce ulteriormente una prestazione superlativa: cambio di gioco di Quagliarella, stop e destro sul palo lontano sul quale Vicario non può arrivare. Gara chiusa e timidi tentativi dell'Empoli, pericoloso al 77' e all'85' con Pinamonti (prima bravo Audero poi palla fuori) e all'81' con Zurkovski (tiro centrale).

Empoli-Sampdoria 0-3 tabellino e voti

RETI: 31' e 52' Caputo, 70' Candreva

EMPOLI (4-3-3): Vicario 6.5; Stojanovic 5, Ismajli 5, Luperto 5, Marchizza 5.5; Haas 5 (57' Zurkowski 6), Ricci 5.5, Henderson 5.5 (57' Bandinelli 6); Bajrami 5 (78' La Mantia sv), Cutrone 5.5 (67' Di Francesco 5.5), Mancuso 6 (67' Pinamonti 6). All. Andreazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Yoshida 6, Colley 7 (82' Chabot sv), Augello 6; Candreva 7.5, Adrien Silva 6.5 (68' Ekdal 6), Thorsby 6.5 (63' Askildsen 6), Damsgaard 6.5 (68' Depaoli 6); Caputo 7.5 (82' Torregrossa sv), Quagliarella 6. All. D'Aversa.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

NOTE: ammoniti Zurkowski, Askildsen, Torregrossa e Luperto.