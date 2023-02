Vicenza-Entella 4-1, Volpe: "Dispiaciuti per l'eliminazione"

Niente finale di Coppa di Italia di Serie C per l'Entella che dopo la vittoria 1-0 del Comunale cade nei supplementari a Vicenza. I chiavaresi resistono fino a dieci minuti dalla fine quando il gol dei padroni di casarimanda il verdetto ai supplementari. La sfida finisce 4-1 e qualifica i bianconerossi alla finale contro la Juventus Next Gen.

Vicenza-Entella 4-1, il commento di Volpe

Ai microfoni del sito ufficiale dell'Entella non nasconde l'amarezza il tecnico Volpe: Le parole di mister Volpe al termine di Vicenza-Entella: “Dispiace per il risultato e per non essere riusciti a passare il turno. Sapevamo di giocare contro un avversario forte. Nei novanta minuti credo che la squadra abbia fatto delle buone cose e avuto delle potenziali occasioni per segnare. Abbiamo preso gol a 10 minuti dalla fine su palla inattiva dove si poteva difendere meglio. Nei supplementari dopo il 2-0 ci siamo disuniti e abbiamo concesso campo e ripartenze ad una squadra che ti fa male. Questa volta i cambi hanno inciso poco a differenza di altre volte in cui hanno cambiato l’inerzia della partita a nostro favore. Da domani testa al campionato pensando già al Montevarchi dove tutti siamo chiamati a dare e a fare di più”.