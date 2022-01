Via dell’Acciaio travolto in casa dal Legino

Squadra in casa Via dell Acciaio

Finisce 6-2 per il Legino la sfida che ha visto esordire in questo 2022 il Via dell’Acciaio. La squadra di Sestri Ponente non riesce a frenare la furia dei savonesi che salgono a sole due lunghezze dal quinto posto che vale i playoff. Per i genovesi invece brutto stop e classifica che continua ad essere per niente tranquilla con 18 punti, solo quattro in più del Bragno ad oggi ultima qualificata al playout.

La gara è tourbillon di emozioni con la prima rete che arriva al 28’ ed è degli ospiti: Tobia arriva lanciato in area, salta il portiere e deposita in rete. Passano dieci minuti e arriva anche il raddopio con Romeo che di testa lancia il suoi sul 2-0. Legino scatenato anche a inizio ripresa, dopo due belle occasioni, al 65’ arriva anche il tris ancora con Romeo che firma la doppietta personale. Dopo i colpi degli ospiti si svegliano i padroni di casa che tra il 69’ e il 75’ rientrano in partita, prima segna Bevegni, poi De Simone in mischia riaccende la luce. E’ però un fuoco di paglia, al 77’ Anselmo fa 4-2 con un ottimo diagonale, poi ancora Romeo all’83’ chiude i conti con la tripletta, infine ancora Anselmo fissa il risultato il 6-2. Una punizione severa per il Via dell’Acciaio che dovrà resettare e ripartire subito.