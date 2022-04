Verona-Sampdoria, probabili formazioni: Giampaolo cambia modulo

La corsa verso la salvezza si è complicata, ma la Sampdoria è ancora padrona del proprio destino. Sabato 23 aprile alle ore 20:45 si gioca Verona-Sampdoria, dopo le tre sconfitte contro Roma, Bologna e Salernitana servono punti ai ragazzi di Giampaolo, ma sicuramente servirà anche un atteggiamento diverso in campo rispetto a quanto visto soprattutto nelle ultime due gare, possibile il cambio di modulo con il passaggio al 4-4-2. Ecco le scelte dei due allenatori.

QUI VERONA. Ottimo momento per il Verona, autore di un bel campionato e reduce dal prestigioso successo di Bergamo contro l'Atalanta. Tudor dovrebbe confermare gli undici della scorsa gara e quindi Montipò tra i pali, difesa a tre con Gunter, Ceccherini e Casale, centrocampo a quattro con Faraoni, Ilic, Tameze (in vantaggio su Veloso) e Lavovic e infine attacco affidato a Simeone con il supporto di Caprari e Barak.

QUI SAMPDORIA. Possibile rivoluzione a livello di modulo con il passaggio a un 4-4-2, in questo caso poco cambierebbe in difesa con la linea a quattro formata da Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru mentre in porta Falcone potrebbe nuovamente scavalcare Audero. A centrocampo Candreva tornerebbe esterno a destra mentre a sinistra potrebbe esserci Augello e in mediana la qualità di Sensi con la sostanza di Thorsby. Per quello che riguarda l'attacco Sabiri a supporto di Caputo. Out Conti e Giovinco oltre a Gabbiadini.

Verona-Sampdoria, probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Sensi, Thorsby, Augello; Sabiri, Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Calcio d'inizio: sabato 23 aprile, ore 20:45

Dove vederla: Dazn e Sky.