Verona-Genoa, probabili formazioni: la carica dei tifosi e le scelte di Blessin

La vittoria contro il Torino ha rilanciato le speranze di salvezza del Grifone. Lunedì 4 aprile 2022 alle ore 18:30 si gioca Verona-Genoa, un'altra sfida di cruciale importanza per continuare la rincorsa e i tifosi rossoblù nella giornata di sabato hanno lanciato la carica presentandosi numerosissimi al campo di allenamento per una seduta a porte aperte. Ecco le scelte di Tudor e Blessin per il match del Bentegodi.

QUI VERONA. Davanti a Montipò difesa a tre con il rilancio dal primo minuto da Ceccherini insieme a Gunter e Casale. In mezzo al campo dubbio Lazovic (se non dovesse farcela c'è Depaoli) mentre non dovrebbero esserci dubbi su Faraoni, Tameze e Ilic. Davanti l'ex Simeone con il supporto di Barak e Caprari.

QUI GENOA. Sirigu in porta e difesa a quattro con Frendrup (in vantaggio su Hefti), Bani, Maksimovic e Vasquez; in mediana ci saranno invece Sturaro e Badelj. Dubbio in attacco con Destro in leggero vantaggio su Yeboah, i tre dietro dovrebbero essere Gudmundsson, Amiri e Portanova, ma scalpita anche Melegoni. Tornati tra i disponibili anche Ekuban e Criscito, squalificato Ostigard e out Cambiaso e Vanheusden.

Verona-Genoa probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Calcio d'inizio: lunedì 4 aprile, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.