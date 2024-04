Verona-Genoa, sei assenti al Bentegodi

E' tempo di tornare in campo per il Genoa che dopo il pareggio con il Frosinone vola al Bentegodi per sfidare il Verona domenica alle 18. Il Grifone è a secco di vittoria da quattro turni ma è a metà classifica e con i suoi 35 punti può vivere un finale di stagione assolutamente tranquillo. Per l'Hellas è invece una sfida molto importante, con 27 punti Baroni è fuori dalla zona retrocessione ma ha solo due lunghezze di distanza dall'Empoli terzultimo. Nonostante le tantissime cessioni di gennaio il Verona è riuscito a migliorare la sua classifica grazie soprattutto alle vittorie con Salernitana ed Empoli a cui sono seguiti il ko con il Monza e il pari di Cagliari nelle ultime due giornate.

Verona-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Il Genoa si presenta al Bentegodi senza quattro giocatori. Gilardino non potrà contare su Retegui, squalificato, e sugli infortunati Matturro e Malinovskyi, out per almeno un mese a causa di un problema muscolare. Quasi sicura anche l'assenza di Vitinha che non è ancora rientrato in gruppo ed è vicino al forfait.

Buone notizie arrivano invece da Gudmundsson, la febbre non dovrebbe impedirgli di essere in campo, completamente recuperati Ekuban e Martin che torneranno dopo i problemi fisici delle ultime settimane, saranno tra i convocati e Gilardino avrà così altre due frecce nel proprio arco.

Sorride anche Baroni che ritrova gli attaccanti Suslov e Swiderski e dalla gara con il Genoa potrà anche contare su Tavsan e Belahyane. Quattro recuperi quindi ma la rosa non sarà al completo, in difesa non ci sarà lo squalificato Magnani mentre in attacco sarà fuori dai giochi per un problema fisico Cruz.